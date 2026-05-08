Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro

En medio de un escenario económico complejo para el comercio platense, una postal llamó la atención este viernes en pleno centro de La Plata: cientos de personas realizaron largas filas frente a un reconocido local de artículos económicos en la zona de 3 y 49, donde la cola llegó a extenderse por más de tres cuadras.

La escena se registró desde temprano y sorprendió a vecinos, comerciantes y automovilistas que circulaban por el lugar. Con paraguas, camperas y bolsas en mano, decenas de personas aguardaban para ingresar al comercio atraídas por precios bajos y promociones en distintos productos de uso cotidiano, en un fenómeno que muchos ya bautizaron como el boom de las “bolucompras”. Ese término popular es usado porque allí se venden artículos que no son de primera necesidad, y que quizás no se utilizan con frecuencia, pero que por su bajo precio y por curiosidad se terminan comprando.

Si se lo compara con los años '90, se puede trazar un paralelismo con los recordados locales de "Todo x 2 pesos", que en esa época se multiplicaban por el centro platense. Claro que quienes eligen comprar en esos comercios no son exigentes en cuanto a la calidad de los productos, ya que buscan precios más baratos. Además, según se pudo saber, los dueños de estos nuevos comercios que proliferan en La Plata, motivados por la apertura de importaciones, tienen propietarios chinos, justamente el país de origen de muchos (por no decir todos) de los productos que allí se ofrecen.

Qué "bolucompras" hacen los platenses

En una entrevista con el móvil de EL DÍA, una vecina que fue al local, expresó: "Vine a las cinco y media de la mañana, ya había mucha gente. Yo vengo siguiéndolos desde que pusieron el primer comercio en la avenida 520. Hay mucha diferencia con los comercios del centro. Yo gasté por ejemplo 147 mil pesos, compré artículos de cocina, cortinas de baño, camperas y cosas de cosmetología. La calidad son muy buenas, yo no tengo trabajo y revendo las cosas, sino no tengo ingresos en mi hogar".

“Hay cosas muy baratas y uno aprovecha aunque sea para llevar pavadas para la casa”, comentó la mujer mientras esperaba ingresar al local. “Hoy cualquier diferencia de precio sirve”, agregó otra clienta.

El fenómeno se da en un contexto delicado para la actividad comercial de la Ciudad. Tal como viene informando EL DIA, cada vez son más los negocios que bajan las persianas en distintos puntos del casco urbano y las principales galerías comerciales.

Incluso, en la edición impresa de este viernes se advirtió que en La Plata cierran entre uno y tres locales por día, una situación que preocupa tanto a comerciantes como a trabajadores del sector.

Por otro lado, otro joven que salió del comercio, comentó: "Vine a las siete y media de la mañana porque en efectivo salía menos y además te regalaban una frazada gratis. Sigo al local por Instagram y me enteré de la movida. Compré una almohada, unas cajas para la casa y gasté 38mil pesos maso menos. Acá te ahorras porque en otros lugares es más caro".

Mientras algunos rubros atraviesan una fuerte caída en las ventas, otros comercios logran captar una importante demanda gracias a estrategias basadas en precios accesibles, promociones y productos de bajo costo. En ese marco, las largas filas frente a este local del centro volvieron a mostrar cómo el consumo se reconfigura en tiempos de ajuste económico.

La imagen de cientos de personas esperando bajo el frío y la llovizna para entrar al negocio se convirtió rápidamente en uno de los temas comentados de la jornada en redes sociales y grupos vecinales de la Ciudad.