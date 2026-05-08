Un foco en Argentina reveló cómo se propaga el hantavirus

El brote de hantavirus ocurrido en 2018 en Epuyén volvió a captar la atención internacional por las similitudes con el foco detectado en el crucero MV Hondius, donde murieron tres pasajeros y la Organización Mundial de la Salud confirmó cinco contagios.

Aquel episodio en la Patagonia argentina dejó once muertos y hoy es considerado una referencia clave para entender cómo se transmite la cepa Andes, la única variante del hantavirus capaz de contagiarse entre personas.

Todo comenzó el 3 de noviembre de 2018, cuando un hombre de 68 años decidió asistir al cumpleaños de un vecino pese a que ya tenía fiebre y malestar. Permaneció cerca de una hora y media en una reunión con alrededor de cien personas y, sin saberlo, se convirtió en el “paciente cero” del brote más estudiado de hantavirus en Sudamérica. Investigadores argentinos reconstruyeron luego cada interacción entre los 34 casos confirmados y publicaron sus hallazgos en el prestigioso The New England Journal of Medicine.

RECONSTRUCCIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El estudio reveló que cinco asistentes a esa fiesta desarrollaron síntomas semanas después. Tres de ellos actuaron como “superpropagadores” y originaron dos tercios de las infecciones registradas. Uno contagió a seis personas debido a su intensa vida social y falleció apenas 16 días después de presentar síntomas. Su esposa, también infectada, comenzó a sentirse mal durante el velorio, donde otras diez personas terminaron contagiadas.

La reconstrucción epidemiológica permitió descubrir algo inquietante: muchas transmisiones ocurrieron con contactos mínimos. El paciente cero contagió no solo a personas sentadas cerca suyo, a menos de un metro de distancia, sino también a alguien con quien apenas se cruzó camino al baño e intercambió un saludo. Los científicos concluyeron que gran parte de los contagios se produjo por inhalación de microgotas respiratorias expulsadas durante los primeros síntomas.

Los investigadores detectaron además que el momento más peligroso era el inicio de la enfermedad. En más de la mitad de los casos, la transmisión ocurrió el mismo día en que aparecía la fiebre. Esa información hoy resulta clave para analizar el episodio del MV Hondius, cuyos pasajeros permanecen bajo monitoreo mientras el barco navega rumbo a Canarias.

A bordo del crucero ya murieron un matrimonio neerlandés y una pasajera alemana. Las autoridades sospechan que al menos uno de ellos pudo haberse infectado antes de embarcar en Ushuaia, aunque todavía no se descarta una transmisión dentro del propio barco. El virus Andes tiene un período de incubación de hasta seis semanas, lo que complica reconstruir el origen exacto del brote.

ENSEÑANZA TRANQUILIZADORA

Sin embargo, el caso de Epuyén también dejó una enseñanza tranquilizadora: el aislamiento funciona. Más de 80 trabajadores de salud estuvieron en contacto estrecho con pacientes infectados, muchas veces sin protección adecuada, y ninguno contrajo la enfermedad. Según los especialistas, el rápido aislamiento de las personas sintomáticas y las cuarentenas preventivas fueron decisivos para cortar la cadena de transmisión.

“El aislamiento duró varias semanas porque el período de incubación podía llegar hasta 50 días”, explicó Olivier Blend. “Fue una cuarentena decisiva para contener el hantavirus”, agregó. Hoy, esas mismas medidas se aplican con los pasajeros y contactos del crucero.

La OMS considera “posible” que aparezcan más casos debido al largo período de incubación del virus Andes, aunque insiste en que el riesgo de una epidemia global es bajo.

Para el investigador Raúl González Ittig, la elevada letalidad del hantavirus impide una expansión comparable al covid-19. “Rápidamente aparecen casos graves, rápidamente se detectan muertos y rápidamente se activan los aislamientos”, explicó.

Mientras continúan las investigaciones sobre el origen exacto del brote en el crucero, el episodio de Epuyén se transformó en una guía científica fundamental para comprender cómo actúa uno de los virus más peligrosos y enigmáticos de América Latina.