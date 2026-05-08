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La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado
8 de Mayo de 2026 | 15:31

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La Municipalidad de La Plata iniciará acciones judiciales contra los herederos de Vicente Aloise con el objetivo de recuperar los fondos públicos utilizados para la demolición del edificio que se incendió en junio del año pasado en diagonal 77 y 48, en pleno centro platense.

La decisión fue formalizada a través del decreto municipal Nº 0870/26, firmado por el intendente Julio Alak, que instruye a la Secretaría Legal y Técnica del Municipio, mediante la Subsecretaría de Gestión Judicial, a avanzar con una demanda para reclamar el reintegro de los casi 248 millones de pesos abonados por la Comuna durante los trabajos de demolición del inmueble siniestrado.

La causa apunta contra los cuatro herederos reconocidos judicialmente en la sucesión de Vicente Aloise: María Alejandra Carmen Aloise, Roxana Aloise, Oscar Alberto Aloise y Elida Betty Gabutti. Según consta en el expediente, todos fueron intimados en dos oportunidades para que afrontaran los costos derivados de la demolición, aunque nunca realizaron el pago reclamado por la administración municipal.

El edificio afectado pertenecía a la firma Aloise Tecno y funcionaba como depósito de electrodomésticos. El incendio ocurrió el 16 de junio de 2025 y provocó importantes daños estructurales, además de afectar a inmuebles linderos ubicados sobre diagonal 77 y calle 48.

Las llamas generaron una fuerte preocupación en la zona céntrica de La Plata debido al riesgo de derrumbe y a la magnitud del siniestro. Tras distintas evaluaciones técnicas, el Municipio resolvió avanzar con la demolición total de la estructura por cuestiones de seguridad.

Para ejecutar los trabajos, la Comuna contrató a la empresa Demoliciones Mitre S.R.L. En el decreto municipal se recuerda que una resolución previa —el decreto Nº 1747 firmado en julio de 2025— ya establecía que los costos de la demolición debían ser afrontados “a costa de los propietarios del inmueble siniestrado”.

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En ese marco, el Municipio avanzó con distintos desembolsos para financiar la obra. Primero se abonó un anticipo financiero superior a los 69 millones de pesos. Posteriormente, se pagaron más de 110 millones correspondientes al certificado de obra Nº1, equivalente al 40% del avance de la demolición. Finalmente, se sumaron otros 41 millones de pesos vinculados al certificado de obra Nº2, correspondiente al 15% restante de ejecución.

De acuerdo con la documentación oficial, el monto total que la Municipalidad busca recuperar asciende actualmente a $247.934.243,50, suma que incluye los pagos efectuados, intereses devengados y actualizaciones correspondientes.

Desde el Municipio señalaron que los herederos fueron intimados formalmente en septiembre de 2025 y nuevamente en marzo de este año para que depositaran el dinero reclamado, pero que no hubo respuesta favorable ni cumplimiento de las obligaciones exigidas.

Ante esa situación, la administración comunal decidió avanzar por la vía judicial con el objetivo de recuperar los fondos públicos utilizados para intervenir en el inmueble incendiado y garantizar las tareas de demolición que, según remarcan en el expediente, fueron necesarias para preservar la seguridad urbana y evitar mayores riesgos en la zona.

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