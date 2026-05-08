Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Política y Economía

Presentan pedido de informes por la suspensión del programa alimentario MESA en la Provincia

El bloque de senadores bonaerenses de LLA solicitó información urgente sobre costos, ejecución presupuestaria, cobertura y calidad nutricional del programa alimentario que alcanzaba a más de dos millones de familias

Presentan pedido de informes por la suspensión del programa alimentario MESA en la Provincia
8 de Mayo de 2026 | 12:19

Escuchar esta nota

El senador Luciano Olivera presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof explique la suspensión del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). Se trata de una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes del bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y cuyo objetivo es consultar las razones del abrupto recorte de la política alimentaria complementaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que distribuía módulos de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa solicita información detallada sobre el costo real por ración de alimento, la evolución del presupuesto asignado durante el último año, la cantidad de beneficiarios alcanzados, la composición nutricional de los módulos alimentarios y el nivel de ejecución presupuestaria del programa. Según se advierte en los fundamentos del proyecto, el Gobierno provincial habría decidido suspender el programa por un plazo inicial de noventa días, pese a que alcanzaba a más de dos millones de familias bonaerenses.

“Mientras el Gobernador habla de justicia social, en la práctica le saca la comida a miles de chicos”, sostuvo Olivera. Y agregó: “El problema no es la falta de recursos, es cómo lo administran. Cuando se gestiona mal, no hay excusas”. La presentación fue acompañada por el bloque libertario.

Por su parte, el senador libertario Carlos Curestis afirmó: "El Gobierno provincial es responsable directo de la administración del sistema alimentario escolar, y para miles de chicos, la comida en la escuela es la principal del día. No puede quedar sujeta a ineficiencias, falta de control o decisiones equivocadas".

Finalmente, Olivera concluyó: "No alcanza con el silencio. Gobernar también es explicar las decisiones y hacerse cargo de los resultados".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni reapareció en público acompañado por Karina Milei y se reúne el Gabinete

Bolívar: analizaron el escenario de los cultivos de invierno en una jornada técnica

Chivilcoy: municipales denuncian salarios que no cubren alimentos básicos

Chivilcoy: organizarán una jornada para analizar el futuro del trigo
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
Información General
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú
Policiales
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12
Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y dos empleados detenidos
Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia Lolo Regueiro, al fuero correccional
Deportes
El drama de un grupo de hinchas de Estudiantes: volvían de Perú y quedaron varados en Bolivia
Según casas de apuestas, hay un 12% de chances que el campeón del Apertura sea Estudiantes o Gimnasia
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes
A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla