Presentan pedido de informes por la suspensión del programa alimentario MESA en la Provincia

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El bloque de senadores bonaerenses de LLA solicitó información urgente sobre costos, ejecución presupuestaria, cobertura y calidad nutricional del programa alimentario que alcanzaba a más de dos millones de familias
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El senador Luciano Olivera presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof explique la suspensión del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). Se trata de una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes del bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y cuyo objetivo es consultar las razones del abrupto recorte de la política alimentaria complementaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que distribuía módulos de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa solicita información detallada sobre el costo real por ración de alimento, la evolución del presupuesto asignado durante el último año, la cantidad de beneficiarios alcanzados, la composición nutricional de los módulos alimentarios y el nivel de ejecución presupuestaria del programa. Según se advierte en los fundamentos del proyecto, el Gobierno provincial habría decidido suspender el programa por un plazo inicial de noventa días, pese a que alcanzaba a más de dos millones de familias bonaerenses.
“Mientras el Gobernador habla de justicia social, en la práctica le saca la comida a miles de chicos”, sostuvo Olivera. Y agregó: “El problema no es la falta de recursos, es cómo lo administran. Cuando se gestiona mal, no hay excusas”. La presentación fue acompañada por el bloque libertario.
Por su parte, el senador libertario Carlos Curestis afirmó: "El Gobierno provincial es responsable directo de la administración del sistema alimentario escolar, y para miles de chicos, la comida en la escuela es la principal del día. No puede quedar sujeta a ineficiencias, falta de control o decisiones equivocadas".
Finalmente, Olivera concluyó: "No alcanza con el silencio. Gobernar también es explicar las decisiones y hacerse cargo de los resultados".
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