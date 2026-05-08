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Malestar en La Plata por problemas en el suministro de agua: denuncian cortes y líquido turbio en varios barrios

Malestar en La Plata por problemas en el suministro de agua: denuncian cortes y líquido turbio en varios barrios
8 de Mayo de 2026 | 12:12

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Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a denunciar problemas con el suministro de agua potable en medio de jornadas marcadas por bajas temperaturas y complicaciones en el servicio. Reclamos por falta total de agua y por la aparición de agua marrón se multiplicaron en las últimas horas desde distintos puntos de la Ciudad.

Uno de los casos que generó mayor preocupación ocurrió en Barrio Norte, más precisamente en la zona de 37 entre 14 y 15, donde frentistas aseguraron que el agua comenzó a salir turbia y de color marrón desde las canillas de las viviendas.

“Así sale el agua en casa desde esta mañana. No sabemos si se puede usar para cocinar o higienizarse”, expresó una vecina de la zona, que además compartió imágenes del estado del suministro. En la fotografía enviada por los frentistas se observa un vaso con agua completamente amarronada y con aspecto turbio.

Los vecinos indicaron que el problema comenzó de manera repentina y que temen por posibles inconvenientes sanitarios. “Pagamos el servicio y no puede ser que tengamos agua en estas condiciones”, agregaron.

A los reclamos por la calidad del agua se sumaron denuncias por cortes totales del suministro en otros sectores de la capital bonaerense. En la zona de 27 y 72, vecinos señalaron que permanecen sin agua desde hace varias horas y que la situación afecta tanto a viviendas particulares como a comercios.

“Hace horas que no sale una gota. No podemos cocinar, limpiar ni bañarnos”, relató un frentista de esa zona del casco urbano, quien sostuvo además que los problemas son reiterados cada vez que baja la presión en la red.

En tanto, habitantes de Villa Castells también manifestaron su malestar por la falta de agua y aseguraron que el inconveniente afecta a varias cuadras del barrio.

“Estamos prácticamente sin servicio y nadie nos da una respuesta clara”, señalaron desde el barrio ubicado en la zona norte del partido.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre las causas de los inconvenientes reportados en distintos puntos de la Ciudad. Mientras tanto, los reclamos vecinales continúan creciendo en redes sociales y grupos barriales, donde exigen una solución urgente para normalizar el servicio.

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