Con un emotivo mensaje, Edwuin Cetré celebró su renovación con Estudiantes hasta diciembre de 2028

Luego de unos meses agitados, Edwin Cetré extendió su contrato con Estudiantes de La Plata hasta diciembre de 2028. A través de su cuenta de Instagram, el extremo colombiano celebró la decisión tomada en conjunto con el club tras su salida frustrada a Boca Juniors en el último mercado de pases.

“Agradecer por ser feliz no es tener todo lo que quieres, es amar lo que tienes hoy y estar agradecido por eso. Seguimos Pincha querido”, fue el mensaje que dejó el colombiano en su cuenta de Instagram y que acompañó con una serie de fotos de sus últimos días en el club.

En ese sentido, Cetré detalló también su emoción de continuar ligado a Estudiantes: “Feliz, feliz, feliz, feliiz”. Cabe destacar que el colombiano arribó al conjunto platense en febrero de 2024, ganó cuatro títulos hasta el momento y se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en el club.

Asimismo, el colombiano estuvo cerca de emigrar a Athletico Paranaense y a Boca Juniors en el último mercado de pases. Sin embargo, sus ventas se frustraron a partir de una antigua lesión en la rodilla derecha, producto de una operación de meniscos en 2018, que fue detectada en las revisiones médicas.

De todas formas, el colombiano nunca evidenció una molestia en su rodilla durante sus dos años en el Pincha ya que apenas un desgarro y una molestia muscular le impidieron estar disponible en cuatro partidos desde inicios de 2024. Por tanto, la comisión directiva que encabeza Juan Sebastián Verón tomó la decisión de extender su contrato que vencía en diciembre de este año y que oficializó en la previa del encuentro frente a Cusco en Perú.