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Así avanza la obra del nuevo distribuidor de tránsito en City Bell

Con 2,1 kilómetros de ramal y dos distribuidores de tránsito, la ejecución beneficiará a más de 36 mil usuarios

Así avanza la obra del nuevo distribuidor de tránsito en City Bell
8 de Mayo de 2026 | 13:04

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La obra del nuevo distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata que ejecuta Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) avanza con trabajos de movimiento de suelos, la ejecución de pilotes y alcantarillas y la colocación de geodrenes.

La nueva conexión entre la autopista y el Camino Centenario beneficiará a más de 36 mil usuarios, permitiendo reducir tiempos de viaje, disminuir congestiones en puntos críticos, fomentar una circulación más segura y potenciar el desarrollo y la integración urbana.

El proyecto, que favorecerá especialmente a City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí, incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval y la construcción de un terraplén.

Articulados con la gestión del intendente Julio Alak, los trabajos forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que AUBASA viene realizando con fondos propios e impactarán no solo en la circulación sino también en la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

Las principales tareas incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

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También la construcción de dos puentes para conectar con el Camino Centenario —uno sobre la autopista, de 65 metros, y otro sobre el arroyo Martín, de 72—, pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación, entre otras.

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