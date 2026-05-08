Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país

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Fuertes lluvias, en algunos casos con granizo y vientos de alta intensidad, afectaron de madrugada a diversas ciudades en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el sur de Santa Fe
Un fuerte temporal azotó durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer a numerosas localidades del centro del país, con lluvias torrenciales, granizo, ráfagas de viento de alta intensidad que dejaron un tendal de daños desde la provincia de Buenos Aires hasta La Pampa y Santa Fe.
El episodio más grave se produjo en el Paraje Harosteguy, partido de Las Flores, donde un tornado destruyó por completo la vivienda de una familia. Tres adultos y un menor fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Según la información disponible, los cuatro permanecen fuera de peligro pero en observación, tras sufrir politraumatismos como consecuencia del derrumbe.
En Tres Arroyos, las lluvias generaron zonas anegadas y provocaron la caída del paredón exterior del Lawn Tenis. No hubo personas lesionadas, aunque los destrozos materiales fueron importantes. Dos vehículos quedaron inmovilizados sobre la calle Liniers al caer dentro de un pozo abierto por obras de desagüe.
Mar del Plata fue otra de las ciudades más afectadas: las tormentas se extendieron desde la tarde del miércoles hasta la madrugada de ayer y acumularon 105 milímetros de precipitaciones.
El temporal provocó que en Mar del Plata una persona debiera ser rescatada tras quedar atrapada en su vehículo con el agua a punto de cubrirlas, y que personal de Defensa Civil trabajó sobre árboles y postes caídos. Pese a ello el municipio informó que no se registraron evacuados.
En Rosario, el Aeropuerto Internacional registró hasta las 3 de la mañana un acumulado de 29,6 milímetros, con ráfagas máximas de 68 km/h. La central de emergencias rosarina recibió numerosos reportes por árboles, cables cortados, anegamientos y voladuras de techo de chapa.
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La Plata también sufrió el impacto de la ciclogénesis al desatarse en la madrugada de ayer una fuerte tormenta que provocó trastornos a muchos vecinos en distintos barrios. Hubo reportes de árboles caídos, postes de distintos servicios tumbados, calles anegadas, arroyos a tope y cortes de luz.
Donde más llovió fue en Etcheverry, Abasto, Altos de San Lorenzo, Tolosa, Villa Elisa y City Bell, donde se acumularon entre 30 y 50 milímetros de lluvia en promedio, según el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad.
“Se registró el pasaje de tormentas fuertes acompañadas de algunas ráfagas, chaparrones intensos y caída de granizo”, explicaron desde el organismo municipal.
El temporal dejó ramas caídas y calles anegadas en La Plata / EL DIA
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