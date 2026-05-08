Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General |Produjo destrozos, calles inundadas y árboles caídos

Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país

Fuertes lluvias, en algunos casos con granizo y vientos de alta intensidad, afectaron de madrugada a diversas ciudades en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el sur de Santa Fe

8 de Mayo de 2026 | 02:54
Edición impresa

Un fuerte temporal azotó durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer a numerosas localidades del centro del país, con lluvias torrenciales, granizo, ráfagas de viento de alta intensidad que dejaron un tendal de daños desde la provincia de Buenos Aires hasta La Pampa y Santa Fe.

El episodio más grave se produjo en el Paraje Harosteguy, partido de Las Flores, donde un tornado destruyó por completo la vivienda de una familia. Tres adultos y un menor fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Según la información disponible, los cuatro permanecen fuera de peligro pero en observación, tras sufrir politraumatismos como consecuencia del derrumbe.

En Tres Arroyos, las lluvias generaron zonas anegadas y provocaron la caída del paredón exterior del Lawn Tenis. No hubo personas lesionadas, aunque los destrozos materiales fueron importantes. Dos vehículos quedaron inmovilizados sobre la calle Liniers al caer dentro de un pozo abierto por obras de desagüe.

Mar del Plata fue otra de las ciudades más afectadas: las tormentas se extendieron desde la tarde del miércoles hasta la madrugada de ayer y acumularon 105 milímetros de precipitaciones.

El temporal provocó que en Mar del Plata una persona debiera ser rescatada tras quedar atrapada en su vehículo con el agua a punto de cubrirlas, y que personal de Defensa Civil trabajó sobre árboles y postes caídos. Pese a ello el municipio informó que no se registraron evacuados.

En Rosario, el Aeropuerto Internacional registró hasta las 3 de la mañana un acumulado de 29,6 milímetros, con ráfagas máximas de 68 km/h. La central de emergencias rosarina recibió numerosos reportes por árboles, cables cortados, anegamientos y voladuras de techo de chapa.

LE PUEDE INTERESAR

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

LE PUEDE INTERESAR

Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes

LA PLATA

La Plata también sufrió el impacto de la ciclogénesis al desatarse en la madrugada de ayer una fuerte tormenta que provocó trastornos a muchos vecinos en distintos barrios. Hubo reportes de árboles caídos, postes de distintos servicios tumbados, calles anegadas, arroyos a tope y cortes de luz.

Donde más llovió fue en Etcheverry, Abasto, Altos de San Lorenzo, Tolosa, Villa Elisa y City Bell, donde se acumularon entre 30 y 50 milímetros de lluvia en promedio, según el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad.

“Se registró el pasaje de tormentas fuertes acompañadas de algunas ráfagas, chaparrones intensos y caída de granizo”, explicaron desde el organismo municipal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El temporal dejó ramas caídas y calles anegadas en La Plata / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

VIDEO. El taxi también: ya sale 25% más viajar en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Reforma laboral La Corte rechazó el “per saltum”

El punto le dio aire para lo que se viene

Se aplazó el partido entre DIM-Flamengo: ¿se vienen severas sanciones?
Últimas noticias de Información General

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes

Los números de la suerte del viernes 8 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

El Gobierno respondió el pedido de la OMS tras el brote de hantavirus y confirmó su salida
La Ciudad
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Diseñaron un corredor para ir en bici a la escuela
Mañana, festejos por el aniversario de Villa Elisa
Reclamo en Arana por un corte de electricidad
El domingo no habrá tren por obras en las vías
Deportes
El punto le dio aire para lo que se viene
VIDEO. “En el segundo tiempo pudimos reaccionar”
El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel
La Reserva cayó y quedó al borde de la eliminación
Qué necesita Boca para llegar a octavos de final
Policiales
Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Terror en Villa Elvira: robo, tiros y un herido
El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad
Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes
Espectáculos
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
“Laberinto Borges”: viaje al corazón del caos
Attenborough cumple 100: el hombre que llevó la naturaleza al living
“Ojos extraños”: un misterio en medio del capitalismo de vigilancia
Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla