Adorni reapareció en público acompañado por Karina Milei y se reúne el Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció hoy en una actividad de gobierno acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y lo hicieron en la inauguración de un centro industrial automotriz.

Adorni brindó un discurso en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí, resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada. “Desde el peronismo, el gobierno de (Arturo) Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de (Carlos) Menem, (Raúl) Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, (Mauricio) Macri y el actual gobierno Milei (..), Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina”, dijo.

En esa línea, Adorni envió un guiño al empresariado argentino: “El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento”.

Según el funcionario, el “escenario actual es distinto” y siguió: “Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable”. Luego, hizo un repaso por las leyes que el oficialismo logró en el Congreso como, por ejemplo, la de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones, el RIMI y también el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-UE, entre otros.

En otro orden, el presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para hoy a las 14hs. el encuentro se llevará a cabo en la Casa de Gobierno, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

Del encuentro se espera que sea parte la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con quien existiría cierto enojo de algunos integrantes del Gobierno, entre ellos el Presidente, por haber pedido públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente lo antes posible su declaración jurada patrimonial.

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y quien hoy tiene previsto volver a tener contacto con los periodistas antes de la reunión de Gabinete.

Con esta actividad, el oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de Adorni, que entrega novedades semana a semana. Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos, donde el jefe de Estado participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.