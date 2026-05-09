Copa Argentina: Banfield eliminó a San Martín de Tucumán por penales

En un partido de 16vos. de final de la Copa Argentina, Banfield derrotó 5-4 a San Martín de Tucumán por penales en un partido jugado en la provincia de Salta. El encuentro terminó 1-1. Ganaba el tucumano pero a falta de 10 minutos lo empató Mauro Méndez, que además pateó el último penal. El uruguayo, cuyo pase es de Estudiantes, es la figura del Taladro.

Es la quinta vez de manera consecutiva que el Santo se queda afuera en esta instancia.