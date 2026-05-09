Quejas por correcciones en un parcial de Derecho

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNLP denunciaron un elevado porcentaje de desaprobados en un parcial de la materia Introducción al Derecho y apuntaron contra un docente de la Cátedra 1 por los criterios de corrección. La agrupación estudiantil UniTE aseguró que desaprobó el 87% de los alumnos y pidió la intervención del decanto.

Los estudiantes hicieron públicas lo que, según indicaron, son devoluciones realizadas por el profesor, con el objetivo de cuestionar tanto el criterio como la forma de dirigirse a los estudiantes. Las capturas de esos documentos muestran observaciones como “Nada que ver”, “No se entiende, pero no parece ser correcta” y “Una mezcla de conceptos indigesta”, comentarios que generaron malestar. “¿Cómo sabemos en qué nos equivocamos si nos dicen esto?”, cuestionaron desde UniTE. La agrupación denunció que la situación “se repite desde hace muchos años con el mismo docente”. Al reclamo también se sumó la agrupación Defendamos Nuestro Derecho: sostuvo que este tipo de situaciones ocurren desde “hace décadas” y se encuentran naturalizadas dentro de la institución. “Confiamos en una Facultad que forme grandes profesionales, pero también esperamos una institución que acompañe, enseñe y respete a sus estudiantes”, señaló.

Desde UniTE pidieron “a las autoridades de la Facultad y a la Secretaría Académica que intervengan en esta situación para que el próximo examen tenga criterios de corrección claros, estandarizados y pedagógicos”.