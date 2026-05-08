Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Política y Economía

Cristina Pérez se defendió de las acusaciones de Adorni: “Mucha gente que te votó también se sintió traicionada”

Cristina Pérez se defendió de las acusaciones de Adorni: “Mucha gente que te votó también se sintió traicionada”
8 de Mayo de 2026 | 18:47

Escuchar esta nota

La periodista Cristina Pérez salió a responderle al platense Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete nacional, luego de que el funcionario de Javier Milei señalara que sufrió una “traición” personal por la cobertura periodística de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y los viajes al exterior que realizó como funcionario.

El intercambio entre Pérez y el nacido en La Plata se originó tras una entrevista que Adorni concedió al canal de YouTube Neura, conducido por Alejandro Fantino, donde cuestionó, sin nombrarla, a una periodista por haberse “horrorizado” ante uno de sus viajes al exterior.

“Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por adónde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Te digo más: no sé si no había sacado los pasajes para irse conmigo. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, lamentó Adorni.

Frente a ello, Cristina Pérez aprovechó su programa diario en Radio Rivadavia para defenderse de las acusaciones del jefe de Gabinete: “Tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él”.

Asimismo, la periodista no ocultó su relación personal con Adorni ya que trabajaron durante años en Radio Rivadavia. “Aclaré a la audiencia mi amistad personal con Manuel. Pero también advertí el mismo día que mi rol era el del periodista mientras Manuel es un funcionario. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona”, remarcó.

La conductora rememoró que conversó personalmente con el funcionario nacional sobre los viajes antes de que el escándalo tomara magnitud en la escena pública. “En mi caso personal, decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer él no lo siente de la misma manera”, expresó.

Sobre el final de su editorial, Pérez dejó abierta la posibilidad de que Adorni responda sus preguntas en una entrevista periodística. “El jefe de Gabinete está invitado para responder a una entrevista periodística en la radio donde trabajó o en el canal donde trabajó y en mi mesa de trabajo. De frente, sin vueltas, honestamente y con todo respeto”, sentenció.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Reapareció Adorni: evitó hablar de sus bienes y de Bullrich, y dijo que no renunciará

Adorni con Fantino: "La Justicia va a aclarar todo y ahí si voy a hablar"
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

VIDEO.- Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud
Últimas noticias de Política y Economía

Federico Ayllón presidirá el radicalismo platense

Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense

Mar del Plata reglamentó la tasa de alumbrado con ajustes bimestrales por IPC

Crisis en la pesca: la flota fresquera pidió una reunión urgente con Javier Milei
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
Policiales
VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
Cayó “Mantecoso” en La Plata: allanaron su casa y hallaron armas, vehículos robados y droga
VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
Otra jornada con varios accidentes en La Plata
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
Deportes
Scaloni respira: Otamendi habilitado para el primer partido del Mundial tras el perdón de FIFA
Estudiantes: Gaich retornó a los entrenamientos y el Cacique Medina recupera una variante en ataque para el domingo
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
El drama de un grupo de hinchas de Estudiantes: volvían de Perú y quedaron varados en Bolivia
Según casas de apuestas, hay un 12% de chances que el campeón del Apertura sea Estudiantes o Gimnasia
Información General
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla