Cristina Pérez se defendió de las acusaciones de Adorni: “Mucha gente que te votó también se sintió traicionada”

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La periodista Cristina Pérez salió a responderle al platense Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete nacional, luego de que el funcionario de Javier Milei señalara que sufrió una “traición” personal por la cobertura periodística de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y los viajes al exterior que realizó como funcionario.
El intercambio entre Pérez y el nacido en La Plata se originó tras una entrevista que Adorni concedió al canal de YouTube Neura, conducido por Alejandro Fantino, donde cuestionó, sin nombrarla, a una periodista por haberse “horrorizado” ante uno de sus viajes al exterior.
“Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por adónde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Te digo más: no sé si no había sacado los pasajes para irse conmigo. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, lamentó Adorni.
Frente a ello, Cristina Pérez aprovechó su programa diario en Radio Rivadavia para defenderse de las acusaciones del jefe de Gabinete: “Tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él”.
Asimismo, la periodista no ocultó su relación personal con Adorni ya que trabajaron durante años en Radio Rivadavia. “Aclaré a la audiencia mi amistad personal con Manuel. Pero también advertí el mismo día que mi rol era el del periodista mientras Manuel es un funcionario. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona”, remarcó.
La conductora rememoró que conversó personalmente con el funcionario nacional sobre los viajes antes de que el escándalo tomara magnitud en la escena pública. “En mi caso personal, decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer él no lo siente de la misma manera”, expresó.
Sobre el final de su editorial, Pérez dejó abierta la posibilidad de que Adorni responda sus preguntas en una entrevista periodística. “El jefe de Gabinete está invitado para responder a una entrevista periodística en la radio donde trabajó o en el canal donde trabajó y en mi mesa de trabajo. De frente, sin vueltas, honestamente y con todo respeto”, sentenció.
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