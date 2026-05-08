La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama

Un insólito intento de robo terminó con un hombre detenido en La Plata luego de ingresar a un departamento tras escalar un poste de luz y quedar oculto debajo de una cama.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un edificio ubicado en 12 entre 32 y 33, donde personal de la Comisaría Segunda acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un ingreso ilegal a una vivienda.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el administrador del consorcio, quien relató que un hombre había trepado por un poste de alumbrado público y entrado por la ventana de un departamento del primer piso.

Con autorización del denunciante, los policías ingresaron al inmueble y encontraron la puerta del departamento abierta. Al revisar una de las habitaciones descubrieron al sospechoso escondido debajo de una cama.

El acusado, identificado como N.A.V., de 29 años y oriundo de Florencio Varela, fue aprehendido y trasladado a la seccional.

De acuerdo al parte oficial, no se constataron faltantes en el domicilio y la causa quedó caratulada como “tentativa de hurto agravado por escalamiento”, con intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial La Plata.