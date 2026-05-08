La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado
La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado
Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud
VIDEO.- Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
Protesta en 11 y 57: el Foro en Defensa del Árbol exige frenar las podas severas en La Plata
“¡Diviértanse y disfruten!”: Trump desclasificó más de 150 documentos secretos sobre ovnis
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
Adorni reapareció en público junto a Karina Milei y se reúne el Gabinete
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Así avanza la obra del nuevo distribuidor de tránsito en City Bell
Malestar en La Plata por problemas en el suministro de agua: denuncian cortes y líquido turbio en varios barrios
Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?
Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez
Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y dos empleados detenidos
VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12
Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Caen los partidos tradicionales y avanzan los populismos de derecha en Reino Unido
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Presentan pedido de informes por la suspensión del programa alimentario MESA en la Provincia
El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata presentó lista y propuestas de cara a las elecciones
Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de un insólito robo luego de alquilar un departamento temporario a través de una plataforma online. Según contó, el hombre que se hospedó en el inmueble permaneció allí durante dos días y, antes de retirarse, habría desvalijado gran parte del lugar.
El hecho ocurrió en un departamento ubicado en calle 5 entre 42 y 43, a metros de Plaza Italia. De acuerdo al relato de la propietaria, el sospechoso realizó la reserva mediante Booking.com y se identificó como “Nicolás Martins”.
La mujer explicó que el hombre ingresó al alojamiento el pasado lunes cerca de las 13:45 y le comentó que había viajado a La Plata por el fallecimiento de su padre. Además, indicó que el pago de la estadía fue realizado en efectivo.
Según denunció la víctima, en un primer momento el huésped alquiló el departamento por una noche, aunque más tarde le informó que posiblemente extendería la estadía un día más. Finalmente permaneció en el lugar hasta el miércoles por la mañana.
La sorpresa llegó cuando la propietaria acudió al inmueble para recibir las llaves alrededor de las 9. Allí descubrió que faltaban numerosos elementos y que el departamento había quedado prácticamente vacío.
Entre los objetos robados denunció dos televisores BGH de 50 pulgadas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, mesas ratonas, seis sillas tapizadas color cian, dos sillas de exterior, un juego de sábanas, veladores, un juego de ollas Tramontina y un set de cubiertos de la misma marca.
LE PUEDE INTERESAR
Otra jornada con varios accidentes en La Plata
La víctima aseguró además que cuenta con registros de cámaras de seguridad donde se observaría al sospechoso retirando distintos objetos del lugar.
En una de las filmaciones, según relató, se lo ve llevándose las sillas y una mesa de exterior. En otro video aparecería trasladando los televisores fuera del edificio y regresando minutos más tarde.
También quedó grabado el momento en el que el hombre ingresó por primera vez al departamento al inicio de la estadía.
Tras descubrir el robo, la propietaria realizó la denuncia correspondiente y aportó las imágenes a la investigación. Hasta el momento no trascendieron novedades sobre el paradero del sospechoso.
El caso generó preocupación entre propietarios que ofrecen alquileres temporarios en la ciudad, especialmente a través de plataformas digitales, debido a la modalidad utilizada y a la cantidad de elementos sustraídos en apenas pocas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí