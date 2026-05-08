Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de un insólito robo luego de alquilar un departamento temporario a través de una plataforma online. Según contó, el hombre que se hospedó en el inmueble permaneció allí durante dos días y, antes de retirarse, habría desvalijado gran parte del lugar.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en calle 5 entre 42 y 43, a metros de Plaza Italia. De acuerdo al relato de la propietaria, el sospechoso realizó la reserva mediante Booking.com y se identificó como “Nicolás Martins”.

La mujer explicó que el hombre ingresó al alojamiento el pasado lunes cerca de las 13:45 y le comentó que había viajado a La Plata por el fallecimiento de su padre. Además, indicó que el pago de la estadía fue realizado en efectivo.

Según denunció la víctima, en un primer momento el huésped alquiló el departamento por una noche, aunque más tarde le informó que posiblemente extendería la estadía un día más. Finalmente permaneció en el lugar hasta el miércoles por la mañana.

La sorpresa llegó cuando la propietaria acudió al inmueble para recibir las llaves alrededor de las 9. Allí descubrió que faltaban numerosos elementos y que el departamento había quedado prácticamente vacío.

Entre los objetos robados denunció dos televisores BGH de 50 pulgadas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, mesas ratonas, seis sillas tapizadas color cian, dos sillas de exterior, un juego de sábanas, veladores, un juego de ollas Tramontina y un set de cubiertos de la misma marca.

La víctima aseguró además que cuenta con registros de cámaras de seguridad donde se observaría al sospechoso retirando distintos objetos del lugar.

En una de las filmaciones, según relató, se lo ve llevándose las sillas y una mesa de exterior. En otro video aparecería trasladando los televisores fuera del edificio y regresando minutos más tarde.

También quedó grabado el momento en el que el hombre ingresó por primera vez al departamento al inicio de la estadía.

Tras descubrir el robo, la propietaria realizó la denuncia correspondiente y aportó las imágenes a la investigación. Hasta el momento no trascendieron novedades sobre el paradero del sospechoso.

El caso generó preocupación entre propietarios que ofrecen alquileres temporarios en la ciudad, especialmente a través de plataformas digitales, debido a la modalidad utilizada y a la cantidad de elementos sustraídos en apenas pocas horas.