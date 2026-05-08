Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Policiales

Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
8 de Mayo de 2026 | 17:07

Escuchar esta nota

Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de un insólito robo luego de alquilar un departamento temporario a través de una plataforma online. Según contó, el hombre que se hospedó en el inmueble permaneció allí durante dos días y, antes de retirarse, habría desvalijado gran parte del lugar.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en calle 5 entre 42 y 43, a metros de Plaza Italia. De acuerdo al relato de la propietaria, el sospechoso realizó la reserva mediante Booking.com y se identificó como “Nicolás Martins”.

La mujer explicó que el hombre ingresó al alojamiento el pasado lunes cerca de las 13:45 y le comentó que había viajado a La Plata por el fallecimiento de su padre. Además, indicó que el pago de la estadía fue realizado en efectivo.

Según denunció la víctima, en un primer momento el huésped alquiló el departamento por una noche, aunque más tarde le informó que posiblemente extendería la estadía un día más. Finalmente permaneció en el lugar hasta el miércoles por la mañana.

La sorpresa llegó cuando la propietaria acudió al inmueble para recibir las llaves alrededor de las 9. Allí descubrió que faltaban numerosos elementos y que el departamento había quedado prácticamente vacío.

Entre los objetos robados denunció dos televisores BGH de 50 pulgadas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, mesas ratonas, seis sillas tapizadas color cian, dos sillas de exterior, un juego de sábanas, veladores, un juego de ollas Tramontina y un set de cubiertos de la misma marca.

LE PUEDE INTERESAR

Otra jornada con varios accidentes en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"

La víctima aseguró además que cuenta con registros de cámaras de seguridad donde se observaría al sospechoso retirando distintos objetos del lugar.

En una de las filmaciones, según relató, se lo ve llevándose las sillas y una mesa de exterior. En otro video aparecería trasladando los televisores fuera del edificio y regresando minutos más tarde.

También quedó grabado el momento en el que el hombre ingresó por primera vez al departamento al inicio de la estadía.

Tras descubrir el robo, la propietaria realizó la denuncia correspondiente y aportó las imágenes a la investigación. Hasta el momento no trascendieron novedades sobre el paradero del sospechoso.

El caso generó preocupación entre propietarios que ofrecen alquileres temporarios en la ciudad, especialmente a través de plataformas digitales, debido a la modalidad utilizada y a la cantidad de elementos sustraídos en apenas pocas horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

VIDEO.- Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud
Últimas noticias de Policiales

Otra jornada con varios accidentes en La Plata

Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"

VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12

Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y dos empleados detenidos
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
Protesta en 11 y 57: el Foro en Defensa del Árbol exige frenar las podas severas en La Plata
La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado
La Plata y CABA intercambian experiencias para consolidar la transformación del Bioparque
Colegio de Abogados: el oficialismo presentó su equipo, propuestas y candidatos de cara a las elecciones
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
Información General
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Deportes
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
El drama de un grupo de hinchas de Estudiantes: volvían de Perú y quedaron varados en Bolivia
Según casas de apuestas, hay un 12% de chances que el campeón del Apertura sea Estudiantes o Gimnasia
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla