Jugando, metió la cabeza en una chimenea y tuvieron que rescatarlo los bomberos

El nene, de 2 años, estaba con el padre en la parrilla donde trabaja. Un chichón impedía sacarlo y hubo que cortar la chapa

El tubo iba de mayor a menor. Llamaba a la audacia infantil y el nene, jugando mientras el padre cumplía con su trabajo en una parrilla de Etcheverry, entró. Fue hasta el fondo y quizás calculó mal. No iba a poder salir por el estrecho agujero. Solo pudo sacar la mitad de la cabeza y ahí quedó trabado. La travesura infantil puso en estado de desesperación al padre, a los clientes y al resto de los empleados de ese y otros comercios de la zona. Sin recursos para zafar al niño del drama tuvieron que llamar a los bomberos, quienes debieron aplicar herramientas utilizadas en los accidentes de tránsito para ponerlo a salvo.

El particular episodio que generó alarma entre policías, bomberos y médicos del SAME se vivió en inmediaciones de la intersección entre las Rutas 6 y 215.

Allí funciona una parrilla, que en el domingo soleado empezaba a vivir una jornada de trabajo especial.

Según contó una fuente policial, el niño de dos años jugaba en el predio, cerca de los padres, que trabajan en el comercio cuando ingresó a una campana de cocina, de chapa, que está en desuso, sobre el solar de ingreso.

En circunstancias que se desconocen el chiquito se metió dentro de la estructura metálica quedando atrapado y requiriendo ayuda profesional para ser liberado.

La misma fuente indicó que la cabeza del niño ingresó por el orificio superior de la campana pero no era lo suficientemente grande como para que siguiera camino y al querer retroceder quedó trabado.

“El problema fue que cuando metió la cabecita se debe haber golpeado un poco y se le hizo un chichón en la frente. Entonces, al estar hinchada en una parte ya no se podía volver atrás”, contó una fuente del equipo que intervino.

Desde el restorán pidieron auxilio y acudieron los efectivos del Cuartel de Bomberos de Lisandro Olmos.

Mientras una empleada de la parrilla intentaba calmarlo, tomándole la mano y ofreciéndole distracción, con mucha paciencia los efectivos buscaron las mil formas de desencajar la cabeza del agujero.

Bomberos, médicos, policías

En el lugar también trabajó personal de la comisaría décimo quinta de Lisandro Olmos y del SAME. Mientras los bomberos le “buscaban la vuelta” al asunto, los médicos esperaban por una eventual intervención para diagnosticar sobre la salud del niño.

El chichón conspiró contra las maniobras y los especialistas decidieron trabajar con herramientas para cortar la chapa de un espesor de una pulgada y media, según se informó.

La decisión obligó a involucrar en el operativo a otro cuartel de Bomberos, el de Abasto, a cuyas autoridades les solicitaron una tijera hidráulica.

“Ese tipo de tijera, por la fuerza y el poder de corte que tiene es la que se utiliza para hacer los rescates de personas en los accidentes con vehículos, por ejemplo”, explicó la fuente consultada ayer.

Entre la monstruosa tijera y la amoladora que se veían en la escena, sus ruidos y las caras de preocupación, el nene lloraba, angustiado. Pero todo salió bien.

Según informaron diversas fuentes policiales, lograron abrir la gruesa chapa y liberar el cuerpito del chico, que fue a los brazos del padre y luego de uno de los bomberos que lo sacó de la campana.

Al lograr liberado, el menor fue asistido por personal del SAME. En los exámenes que se realizaron en el lugar pudo determinarse que no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado. Así, se decidió no trasladarlo a un hospital para realizar otros estudios más complejos.

Abrazo y sonrisa

“Cuando los bomberos trabajaban lloraba un montón, pobrecito, pero al salir enseguida le cambió el humor y hasta le dio un abrazo a uno de los bomberos que lo sacó, en agradecimiento por lo que habían hecho”, contó la fuente.