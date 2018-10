Cuccioli: “8 de cada 10 contratos de alquiler no se declaran”

| Publicado en Edición Impresa

El titular de la Afip, Leandro Cuccioli , afirmó ayer en el Coloquio de Idea que “8 de cada 10 contratos de alquiler no se declaran”, al referirse a los sectores que más evaden.

“Ayer en la Cámara de Diputados se le dio dictamen de comisión al proyecto de ley de alquileres que tiene una parte importante que es el registro de los alquileres con la Afip. Tenemos la percepción de que 8 de cada 10 contratos no se registran o no se están tributando como deberían. Hoy no hay un registro y la idea es crear ese registro para tener nosotros más trazabilidad”, afirmó Cuccioli, entrevistado por el periodista José del Río.

El funcionario también apuntó a otros sectores en los que habría mucha informalidad como los agronegocios destinados al mercado interno (sector frutihortícola, lácteos y avícolas) y el comercio minorista y el mayorista que provee a minoristas.

Y con respecto a la causa de los cuadernos, dijo que están trabajando con un equipo específicamente dedicado a este tema para responder los oficios de la justicia con celeridad.