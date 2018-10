La Villa no pudo quebrar a Armenio y repartió puntos

Los de Restelli buscaron. Sin embargo, no salieron de la paridad y dejaron escapar una buena chance de achicar distancia con el líder

Era necesario quedarse con los tres puntos. No sólo para continuar por el buen camino en la Primera C, sino para descontarle de manera directa al líder y en casa. Pese a esto, y a la intención de hacerse dueño del encuentro desde el inicio mismo, Villa San Carlos no logró quebrar la resistencia de la visita y no salió del empate ante Deportivo Armenio por la 11ma fecha del certamen. Fue 0 a 0 en el Genacio Sálice y la brecha de seis puntos con Armenio continúa vigente.

Desde el pitazo de Ramiro Magallán, los de Miguel Ángel Restelli, demostraron la intención de la tarde berissense de viernes: jugar lo más adelante posible, hacerse rápidamente del balón y lastimar el arco defendido por Germán Oviedo. Y, si bien el Celeste pudo generar algunas aproximaciones, recién a los 14 minutos de la etapa inicial pudo inquietar al arquero. Un cabezazo de Ignacio Oroná se fue por arriba del horizontal y generó el primer aviso.

Casi 20 minutos más tarde, sobre los 33´ la Villa tuvo la que sería la más clara del juego. Ricardo Vera remató de derecha y la redonda se fue apenas afuera para bajar el telón de una primera mitad que no tuvo mucho más.

En el complemento, el local no logró generar y la visita, aferrándose al resultado, generó un bloque defensivo que los de Restelli nunca pudieron quebrar. Así transcurrieron los minutos hasta que Ramiro Magallán sentenció un empate que no cayó bien en Berisso.