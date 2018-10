El PJ nacional incorporó a la mesa política a Felipe Solá

EL PJ nacional que preside el sanjuanino José Luis Gioja incorporó esta tarde al diputado nacional Felipe Solá, que esta semana se fue del Frente Renovador, y al titular de Sanidad, el ahora ex massista Héctor Daer, a la mesa de "Conducción Política" del partido.

"Nos vamos a seguir juntando los que queremos defender el trabajo y el bolsillo de los argentinos frente a un Gobierno que prioriza los mercados y la especulación financiera", dijo Solá a través de las redes sociales.

"Seguimos ampliando el camino de la unidad", manifestó Gioja en Twitter, adjuntando la foto del acto formal que se realizó esta tarde en la sede partidaria de la calle Matheu.

Gioja lideró el evento, con Solá y Daer sentados a su lado, mientras el resto de las sillas las ocuparon el ex candidato a presidente y gobernador bonaerense Daniel Scioli, el ex ministro de Salud Ginés González García y el camporista Eduardo "Wado" de Pedro.

Terminadas las formalidades y el anuncio, los dirigentes continuaron las reuniones puertas adentro. No se descarta que este fin de semana se realice algún encuentro entre Solá y un grupo de intendentes peronistas del conurbano "con los que Felipe (Solá) tiene diálogo permanente, no te olvides que es primer congresal del PJ bonaerense", dijeron a Télam voceros del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.