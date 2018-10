Piden embargo al primo de Macri por el caso Odebrecht

| Publicado en Edición Impresa

El fiscal federal Franco Picardi solicitó ayer al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que disponga embargos preventivos, por mil millones de pesos, a las empresas que participaron del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ante la sospecha del presunto pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Picardi pidió que los embargos alcancen a las empresas y sus directivos, e incluye a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, dueño de la firma IECSA, que participó en 2006 del consorcio que encabezó Odebrecht y que demás integraron Comsa S.A. y Ghella.

Además el fiscal solicitó la intervención de La Unión Transitoria de Empresas (UTE) -conformada por Odebrecht, Comsa S.A., Ghella e IECSA- y la designación de un veedor.

El fiscal sospecha que hubo un direccionamiento para la adjudicación del soterramiento del Sarmiento a dichas empresas y además denunció sobreprecios.

Picardi había pedido embargos en una presentación ante el juez en noviembre del año pasado, pero el magistrado no hizo lugar.

En la causa el juez citó a indagatorias a ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el de Obras Públicas, José Lopez; al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su colaborador Manuel Vazquez. Además a Calcaterra, Manuel Sánchez Caballero, Marcelo Mindlin y Jorge Rodríguez, entre otros.

un jardín hecho con el dinero requisado a Antonini Wilson

Por su parte, el presidente Mauricio Macri inauguró ayer en Oberá, Misiones, un Espacio de Primera Infancia (EPI) “La Casa de los Gurises”, que se construyó con fondos decomisados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en 2007 al empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

Además, el Presidente se reunió en la localidad de Campo Vieira (Oberá) con representantes de Pymes del sector tealero que integran el Grupo Exportador Conextea, con quienes analizó los programas de inversión del consorcio y los principales desafíos del sector en materia de exportaciones.

De la reunión participaron, además, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.