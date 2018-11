Incertidumbre de los familiares

| Publicado en Edición Impresa

Isabel Polo, hermana del tripulante del submarino ARA San Juan y cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, aseguró ayer que los familiares de los 44 marinos del sumergible vivirán con “la incertidumbre del principio” el primer aniversario de la desaparición del sumergible, el 15 de noviembre del año pasado.

“Tenemos la misma incertidumbre de los primeros días. No sabemos qué pasó y hasta que no se encuentre el submarino no vamos a tener una certeza. Se podrán establecer conjeturas, teorías, pero la verdad no la vamos a conocer hasta que se halle la embarcación”, señaló.