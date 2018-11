Está embarazada y tiene 5 hijos: viven en una camioneta porque le tomaron la casa

Tiene 31 años y está sin trabajo. Denunció que, con violencia, la echaron de una casa de un barrio del Estado situada en 17 y 525

| Publicado en Edición Impresa

En los últimos 6 meses, la vida de Estela Luna, platense de 31 años, con cinco hijos y el sexto en camino, se vio atravesada por tres dramas.

Según le contó a este diario, primero se quedó sin empleo en una panadería. Más tarde, hace tres meses, su pareja fue detenida por circunstancias dolorosas para su familia y hace 10 días intrusos le usurparon su casa situada en 525 entre 17 y 17 bis, Tolosa.

Por esta última situación, se vio forzada a tener que vivir con sus cinco hijos menores de edad dentro de su camioneta Peugeot Partner, con la que deambula por diversos barrios “para no molestar a los vecinos”, explicó, a la espera de que la justicia platense arbitre los medios para que se le restituya la casa que forma parte del complejo de 260 viviendas denominado “Justicia Social”, que ocupa un predio de cuatro manzanas (de 17 a 19 y 524 a 526). Según el Instituto de la Vivienda, la mitad de esas casas está en procesos judiciales por usurpación.

Estela le contó a EL DIA que “radiqué la denuncia en la comisaría de Ringuelet y en la UFI Nº 17, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, con número de causa 43115/18. También comenté que tengo testigos que avalan que la casa es mía. Pero por ahora sigo sin respuestas al drama que estoy viviendo”.

En sus palabras, en su tono de voz, se advierte la desesperación por estar viviendo en la calle.

“Personas del barrio”

¿Cómo empezó esta odisea para ella y sus hijos? La propia damnificada relató que fue “hace 10 días, cuando salí de mi vivienda para hacer unos trámites y cuando volví me la estaban ocupando unas personas que me conocen del barrio”.

“Es horrible esto de dormir en la camioneta. Vivo acá con mis 5 hijos porque mi casa está usurpada”

Estela Luna (31) Denunciante

Puntualizó que “los usurpadores son cuatro hombres, uno de ellos con antecedentes por haber estado preso y otros con problemas con la Justicia, y una mujer que tiene dos criaturas”.

Si esa inesperada novedad le resultó una sorpresa, hubo otra peor: “les dije que la casa es mía y que tengo la documentación que así lo demuestra. Pero uno de los hombres sacó un arma de fuego y me obligó a irme”.

Aterrada, salió presurosamente de ese complejo habitacional de dúplex tras llevarse algunas pertenencias propias y de sus hijos (tres nenas de 14, 8 y 3 años y dos varones de 16 y 7 años). Todo está amontonado entre el asiento trasero y el baúl de su camioneta.

Al hallarse desalojada de su propia vivienda “que la tengo desde 2013 y tras haber hecho los trámites con el Instituto Provincial de la Vivienda para empezar a pagarla”, Estela recurrió a algunos familiares para ver si en algún caso podían alojarla junto a sus hijos.

“Más allá de que había buena voluntad, resultó imposible porque no tienen espacio para hospedarnos”, lamentó.

“Y como no tengo dónde quedarme con mis hijos, no me quedó más remedio que permanecer y dormir los seis en mi camioneta”, citó con resignación.

Angustiada, añadió que “todo esto me pasa estando embarazada de 5 meses, sin trabajo y con mi pareja preso. Mi única ayuda es la por Asignación Universal por Hijo”, dijo y concluyó: “Es horrible, muy injusto lo que estoy viviendo”.