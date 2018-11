El PJ en vilo por el virtual lanzamiento de Magario

| Publicado en Edición Impresa

El virtual lanzamiento de la actual intendente de La Matanza, Verónica Magario, como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, durante la conmemoración del “Día del Militante” que el PJ bonaerense hizo el sábado en el partido de Merlo, puso de relieve las dificultades del peronismo para articular un proceso de unidad de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Bastó que el dirigente camionero Hugo Moyano terminara su discurso en ese acto, presentando a Magario como “la futura candidata a gobernadora”, para que de inmediato surgieran expresiones de desaprobación a que ese acto partidario se transformara en el trampolín, no consensuado, de una candidatura.

“El PJ tiene vocación de poder, no de oposición. Hay que entender que en este momento hay que construir una alternativa amplia, que incluya a todos y nos permita llegar unidos a 2019. No es momento de hablar de candidaturas, ni de poner nombres propios por encima del proyecto de país que necesitamos”, dijo uno de los intendentes del Conurbano que rechazó una jugada apadrinada por el ex intendente de La Matanza y actual diputado nacional, Fernando Espinoza.