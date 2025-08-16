Música en plazas del Centro y de Los Hornos

Este sábado habrá otro motivo para pasar la tarde en la plaza: la música en vivo.

Según se informó desde la Municipalidad las plazas Italia, San Martín, Rocha tendrán recitales y de la Madre (Los Hornos) tendrán recitales por la tarde.

Desde las 14.30 Plaza Italia tendrá la “Tarde Española” con presentaciones del conjunto folclórico Silvaña del Centro Asturiano de La Plata, el Ballet Castrillos y Encinares, Cantaruxeiros del Centro Gallego y el Ballet Jaleos del Círculo Andaluz.

Desde las 15 en la Plaza San Martín, en la Glorieta se presentará “Grandes valores del Tango” con la participación de Como dos extrañas y Alejandro Guyot & Buseca Dúo.

Desde las 15.30, en Plaza Rocha actuarán La Dinastía, Miedo Puro, Lasso y León Bares.

Finalmente, desde las 16.30 se desarrollará un festival en Los Hornos para celebrar la inauguración de la Plaza de la Madre, situada en 137 y 60.

Actuarán Los Charros, La Matilde, La Adicional y La Puta Ama DJ.