Anses: cronograma de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Según informó Anses, el lunes se pagarán jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo a titulares con DNI terminado en 6 (haber y bono de $70.000), Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo a titulares con DNI terminado en 5, Asignación por Embarazo a titulares con DNI finalizados en 4 y

Asignación por Prenatal a titulares con documentos concluidos en 8 y 9.