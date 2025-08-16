Un legislador rompió con la bancada libertaria

El diputado provincial Juan José Esper formalizó su salida del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense y conformó un unibloque bajo el nombre Derecha Popular, replicando la estrategia adoptada meses atrás por su jefe político Joaquín De la Torre en el Senado.

La salida de Esper supone un dolor de cabeza para el presidente del bloque, Agustín Romo. Este dirigente responde a las Fuerzas del Cielo que lidera el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

Esper venía trabajando en sintonía con Romo, que ahora quedó aislado en su propia bancada, ya que el resto de los integrantes responden al bullrichismo o integran las huestes del armado bonaerense Sebastián Pareja.

Corrido del armado provincial, ahora se especula que el caputista pudiera ser corrido de la presidencia de la bancada en diciembre donde podría desembarcar un diputado cercano al esquema de Pareja.