Pampita sobre Pico: “Nos gusta vernos, nos queremos mucho”

La modelo contó detalles de cómo surgió el encuentro repentino con el ex tenista, y que podría ser un puntal en su reconciliación

La semana pasada, los portales de chimentos se relamieron los bigotes con el encuentro secreto entre Pampita y Pico Mónaco que, según algunos, habría sido el puntal en la reconciliación de una de las parejitas más top de los últimos tiempos. Y ahora la que contó cómo surgió ese reencuentro, y qué implicó en la relación, fue la modelo, quien sorprendió al declarar que “nos gusta vernos, nos queremos mucho”.

“El martes a las 9 de la noche, Pampita llegó al departamento de Pico Mónaco, en la zona de Cañitas. Ella estaba vestida de manera deportiva y subió al departamento de Pico. No es hora de entrenarse, estuvo ahí hasta casi las 10.30 de la noche. Después, Pampita volvió a su casa. Estuvo en la casa de Pico en un horario raro para visitarlo. También hizo de todo para que no la vieran”, había contado Adrián Pallares, la semana pasada, en “Intrusos”, asegurando que la reconciliación estaba en camino.

Sin embargo, ayer, en el marco de una entrevista con “Los especialistas del show”, la conductora negó que ese haya sido el plan del encuentro y contó que fue algo natural.

“No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje”, tiró, primero, entre risas cómplices, sobre de qué se trató la reunión en la casa del tandilense, a la noche.

“Me llamó, me dijo ‘¿charlamos?’, y le dije que sí, que charlemos”, agregó Pampita, y siguió relatando: “Fue una llamada sorpresa. Me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano. Y fui así, sin ducharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato”.

Negó que la reunión hubiera sido por el perro que tienen en común: “No fue por Osvaldo. Queríamos saber un poco de la vida del otro”.

De todos modos, aclaró: “No fui a conquistarlo ni nada. No era una cita romántica. No quedamos en nada”.

Y cerró: “Pero nos gusta vernos, nos queremos mucho”.