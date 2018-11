VIDEO.- El exabrupto que se le escapó a Sol Pérez en vivo

Las figuras que brillarán en los distintos escenarios de Mar del Plata en el próximo verano asistieron a la foto oficial del lanzamiento de la temporada. Y muchos de los invitados dieron que hablar.

Una de ellas fue Sol Pérez quien, tras perder el retorno y no enterarse que estaba al aire en Los Especialistas del Show, lanzó un polémico exabrupto en vivo, luego de que la llamaran para asistir al shooting: "Qué me importa. Me dicen 'no salís en la foto'. Que me importa, es una foto del or...".

Sol será la vedette de Nuevamente juntos, un amor de revista; el espectáculo que encabezarán Carmen Barbieri, Santiago Bal, y Federico, el hijo de ambos.