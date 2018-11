Flor Vigna sobre Nico Cabré: "Jamás le pedí que me llevara a mi casa"

Sigue el escándalo tras el enojo de Laurita Fernández por una foto

En el marco de la gala de la revista Gente, Flor Vigna fue consultada sobre la situación con Nicolás Cabré, su compañero en la novela Mi hermano es un clon, luego de su pareja Laurita Fernández se enojara por una foto juntos.

En principio, la joven desmintió la versión de la jurado del Bailando de que ella le pidió a Cabré que la lleve hasta su casa. "Jamás le pedí que me llevara a mi casa, ni cerca. Por suerte ahora tenemos a todo el elenco para que les pregunten. Y tampoco llevó a ninguna de las otras chicas, que tampoco estaría mal".

Y agregó: "Yo nunca entré a su camarín, eso es otra cosa que se intentó instalar. No sé si la prensa o fue Laura. Pero las evidencias van a estar con el tiempo. Yo soy muy segura de mí y sé lo que va a pasar con el tiempo".

En cuanto al trato que vive diariamente con el actor, Flor aseguró: "Nico es un excelente actor, pero es cierto que con él uno habla en escena. Con él no terminás charlando todo el tiempo de la vida. A Nico no le encontré otro tema de conversación que Laura o Rufina. Pero tampoco me interesó".