Vidal: "Todas las opciones están abiertas, menos ser presidente"

La Gobernadora se refirió al panorama para las elecciones 2019

La Gobernadora María Eugenia Vidal fue consultada esta noche, en el marco de una entrevista en TN, sobre las elecciones del próximo año y aseguró respecto a su candidatura que "todas las opciones están abiertas, menos la de ser presidente, como ya he dicho públicamente".

"Hoy estaba con un intendente peronista que me vino a ver a la Casa de Gobierno que me dijo 'hace muchos años que gobierno, y es la primera vez que me invitan a la Casa de Gobierno de la provincia'. Los 135 municipios tienen obras, no importa quién los gobierne, con fondos provinciales. Para mí es normal, para mucha gente es algo que no había pasado en la provincia. Que gane el que sea mejor para la gente, que podamos competir, para eso está la democracia. Yo no creo que los buenos estén en un lado y los malos en el otro, eso no pasa en la vida ni en la política. Sí creo en los valores, Cambiemos expresa valores, más allá de lo difícil de este año, y esos valores nos unen, y los vamos a defender en la próxima elección", ahondó la mandataria en cuanto a la situación actual.

Contundente, Vidal indicó: "No definí mi candidatura, cuando hablo de proyecto y de Cambiemos hablo de un equipo. Siempre dije que no creo en un líder mesiánico ni en alguien que garantice una elección. Voy a apoyar esto desde donde me toque estar y donde sea mejor".

Luego, la gobernadora respondió a la pregunta de qué podría pasar para que no compita el año próximo. "Un tema es la energía, este trabajo implica una dedicación y ponerle el cuerpo 100%, y uno tiene que estar seguro, si se va a presentar por cuatro años más o se va a presentar a otro cargo, que le va a dedicar la misma energía y poner el cuerpo. A mí no me da igual. Y eso supone tener una energía y una disposición. Este fue un año difícil, lo mejor que puedo hacer hoy es poner la energía en ayudar a los demás y en hacer mi trabajo bien y va a haber tiempo para definir".