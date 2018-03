La policía vedette de Carmen Barbieri confesó qué profesión elige sobre la otra

Romina Arias fue separada de la fuerza por desobedecer una orden directa de la jefatura de la Bonaerense

Cuando debutó en Magnífica, la obra de Carmen Barbieri, Romina Arias fue desafectada de la Policía por estar incumpliendo una orden directa de la jefatura de la Bonaerense.

Según la joven, la decisión no tiene justificativo, ya que dice poder cumplir con sus horarios y responsabilidades más allá de la actuación.

Respecto a la separación de la fuerza, que tuvo que ver con su ausencia en el Operativo Sol, Arias explicó: "Yo pedí permiso y hablé sobre toda la cuestión que iba a demandar el trabajo. No estaba afectada al Operativo Sol y no tenía horario reducido. Yo cumplía con las ocho horas diarias, como corresponde. Sí me dieron un horario en el cual podía trabajar durante el día para estar a la noche en el teatro. Pero se hizo una nota pidiendo permiso, la cual nunca se tendría que haber realizado. No puedo pedir permiso por algo que yo puedo hacer, después me enteré de eso. Me obligaron a hacer esa nota que nunca tendría que haber existido".

En diálogo con Intrusos, la policía vedette ahondó en la situación: "A partir de esa nota se armó un lío y me terminaron diciendo que no. Esa nota estuvo acompañada de muchas cosas negativas que no tenían relación con el caso. Se podría haber evitado todo esto acomodando el horario. El policía es policía las 24 horas, es cierto; y en el verano se necesita más carga horaria, es cierto; pero eso podría haber sido muy sencillo. Si me tocaba hacer un recargo en cancha, que pocas veces tuve que hacer, hablo con el productor de la obra y le digo 'tal día no puedo porque tengo cancha'. Él me puede decir que tengo que ir igual y en ese caso no voy a la cancha, me hacen una sanción en la fuerza y listo".

En otro tramo de la entrevista, consultada sobre con qué profesión se quedaría en caso de tener que elegir, expresó: "Me quedaría en la fuerza. Me gustan las dos cosas, pero son totalmente diferentes. Yo elegí ser policía por vocación y porque me gusta ayudar a la gente".