Maduro formalizó su candidatura a la reelección

Se inscribió para ir por un nuevo mandato el 22 de abril. Un miembro de la coalición opositora decidió enfrentarlo en las urnas

| Publicado en Edición Impresa

CARACAS

El presidente venezolano Nicolás Maduro inscribió ayer su candidatura para buscar la reelección por otro período de seis años en un país sumido en una profunda crisis económica y social.

Maduro, un ex chofer de micro de 55 años, acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el oficialismo- para formalizar su postulación para los comicios del 22 de abril con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido Venezuela (PSUV) y otras nueve organizaciones aliadas.

Pese a tener una popularidad que ronda el 20% y enfrentar una compleja crisis, el llamado heredero político del fallecido presidente Hugo Chávez figura como favorito para lograr la reelección en la consulta de abril, que ha sido cuestionada por varios gobiernos de la región y la Unión Europea (UE).

La inscripción de la candidatura del mandatario se da en medio de las tensiones generadas tras la decisión que tomó la semana pasada la coalición opositora de no participar en la consulta por la falta de garantías electorales.

Ante miles de sus partidarios en un acto posterior, Maduro pidió a sus seguidores vencer con votos la abstención y el boicot que, sostuvo, busca la oposición al no inscribir candidatos. Maduro ha dicho repetidamente que la oposición fue presionada por Washington para no participar en los comicios. Venezuela y EE UU no han intercambiado embajadores desde 2010.

CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN

En este marco, el dirigente Henri Falcón rompió con la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y decidió inscribir su candidatura ante la CNE para participar en las elecciones, lo que lo convierte en el principal rival de Maduro. Falcón, de 56 años, fue gobernador del estado central de Lara, es militar retirado y disidente del oficialismo.

“Es un hecho y un derecho”, indicó Eduardo Semtei, miembro del comando de campaña de Falcón, del partido minoritario Avanzada Progresista, al anunciar la ruptura con la coalición opositora para participar en los comicios presidenciales luego de que el gobierno diera algunas garantías electorales.

Entre ellas, Semtei mencionó la invitación de observadores internacionales, la paridad en el acceso a los medios de comunicación públicos, el regreso de algunos votantes a sus centros electorales originales y la suspensión de la instalación de mesas del oficialismo cerca de los centros de votación. Falcón iría a la consulta sólo con el respaldo de partidos minoritarios, precisó Semtei.

Por su parte la MUD, que agrupa a unos veinte partidos opositores, exigió a Maduro condiciones electorales como el cambio de fecha, una nueva conformación equilibrada del CNE, acceso igualitario a medios públicos y privados y observación internacional confiable para participar en una eventual elección. La coalición indicó, en una misiva que envió a Maduro, que tal como están planteadas las elecciones de abril “no van a solucionar nada” y “no serán creíbles. Acabarán profundizando las razones hicieron de Venezuela un país cada vez menos vivible”.

El dirigente de la alianza, diputado Simón Calzadilla, señaló que más allá de la decisión de Falcón la coalición sigue firme en sus exigencias.

Hasta la fecha, sólo el pastor evangélico Javier Bertucci y el ex militar golpista Francisco Visconti, dirigente del Frente Amplio Nacional Bolivariano, confirmaron que se enfrentarán a Maduro en los comicios de abril.

La convocatoria anticipada de las elecciones presidenciales ha sido cuestionada por gobiernos de la región y de la Unión Europea, que el lunes anunció que espera elecciones “libres y justas” de las que participen todas las partes del ámbito político. Cabe recordar que el bloque sancionó en enero a siete altos funcionarios venezolanos. (AP y EFE)