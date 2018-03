Prisión preventiva para el ex intendente de Lincoln detenido por corrupción

La justicia penal de Junín dictó hoy la prisión preventiva al ex intendente del municipio bonaerense de Lincoln Jorge Fernández, del Frente para la Victoria, detenido por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su mandato. La prisión fue dictada por la jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese, quien hizo lugar al pedido elevado por el fiscal Javier Ochoaizpuro, quién instruyó la causa.

La magistrada además dictó la prisión preventiva a los otros tres ex funcionarios que también están detenidos: Walter Fernández, ex contador general del municipio; Mario Ruiz, ex secretario de Gobierno y Marcelo Torto, ex tesorero de la comuna.

Fernández, un dirigente kirchnerista que condujo esa comuna entre 2003 y 2015 está procesado por los delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en 39 hechos.

La detención se produjo en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia realizada en 2016 por el actual jefe comunal de esa ciudad, el radical Salvador Serenal, de Cambiemos.

El 15 de noviembre de 2016, el actual intendente Serenal denunció a su antecesor por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

En la causa, la Justicia trabajó junto a instructores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración, según precisaron las fuentes. Lincoln está ubicada a 66 kilómetros de la ciudad de Junín y a 327 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.