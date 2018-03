Nuevo reconocimiento para el académico platense Guillermo Pilia

Será representante de la Academia de Buenas Letras de Granada en América Latina

El presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, Marqués Don Cayetano María Higueras de Santa Ana, compartió recientemente un especial encuentro con decenas de escritores en el Palacio Real de Madrid.

En ese marco, se refirió al nuevo reconocimiento al académico platense Guillermo Pilia quien hace pocos meses había sido elegido para ingresar a la Academia de Buenas Letras de Granada, España, como miembro correspondiente.

"Me siento altamente conmovido por este nuevo reconocimiento a mi noble y talentoso amigo don Guillermo Eduardo Pilia, persona sensible y bondadosa por sobre todo, en quien ya hace varios años deposité mi afecto y mi confianza. Hago votos para que todos estos honores que viene cosechando en mi patria y en otros países se traduzcan también en una auténtica valoración en el suyo, y que la prensa se haga eco de tan fausta noticia, ya que don Guillermo Pilía será portavoz de la Academia de Buenas Letras de Granada no sólo en Argentina, sino en toda América Latina", expresó.

Piglia es un escritor nacido en La Plata en 1958. Se graduó de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de letras y publicó 14 libros de poesía, entre otros textos.