Vidal, dura con los docentes: habló de chicos “rehenes” y licencias “truchas”

A pocos días del inicio de clases, el conflicto con los gremios fue central en su discurso. Convocó a discutir una reforma del sistema educativo y garantizó que los sueldos de los maestros no perderán con la inflación

María Eugenia Vidal fue a fondo en el conflicto salarial con los docentes que pone en riesgo el normal inicio de las clases previsto para el lunes. Acusó a los gremios de poner de “rehenes” a los alumnos en esa puja, apuntó contra las licencias “truchas” que se toman muchos maestros y convocó a encarar una reforma en el sistema educativo al trazar un crudo diagnóstico sobre la calidad de enseñanza de las escuelas públicas.

La disputa salarial entre la Provincia y los sindicatos, se transformó en el principal aspecto del discurso que brindó anoche Vidal en la ceremonia de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. La mandataria incluso fue un poco más allá y dio a entender que está dispuesta a pagar “costos” para sostener las reformas en el sistema educativo que pretende plasmar. Incluso, los previsibles paros que podrían adoptar los gremios.

“Sabemos que estas son medidas que incomodan. Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro”, advirtió.

En tono enérgico, antes la Gobernadora había realizado una descarnada descripción del funcionamiento del sistema educativo provincial. Habló de una realidad “dolorosa” al afirmar que “desde hace años cada vez más familias eligen la escuela privada, no la pública. Y no son familias de mayores ingresos, porque las escuelas privadas que más crecen son las de las cuotas más bajas”.

Y luego tiró cifras sobre la mesa. Dijo que la mitad de los chicos que empieza la escuela secundaria no la termina. “De la mitad que la termina, un 68% no puede resolver operaciones matemáticas básicas y el 54% tiene dificultades para comprender textos”, apuntó.

“Lo que estoy diciendo es que en una escuela secundaria pública pobre, menos de 3 chicos de cada 10 aprenden lo que necesitan en Lengua y sólo 1 de cada 10 en Matemática”, amplió.

Allí volvió sobre los gremios. “Estos problemas no se resuelven sólo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo estigmatiza. No se resuelven rechazando las evaluaciones, como si no ponerle nombre a los problemas los hiciera desaparecer”, señaló Vidal.

En ese contexto, salió a defender una de las propuestas de su Gobierno que más rechazo genera en los docentes: el pago de un plus por Presentismo. “No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo o tenga licencia por maternidad. Tampoco estamos discutiendo que necesite una licencia para estudiar. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17% en las escuelas públicas contra el 5% en las escuelas privadas”, indicó.

Mientras el tono del discurso iba en aumento, el clima de la Asamblea también se elevó. Sectores del kirchnerismo abuchearon a la mandataria y le reclamaron por el cierre de escuelas que se anunciaron en los últimos días, mientras militantes de Cambiemos chistaban a los K en busca de silencio y tapar los gritos. Fue cuando el “Sí se puede”, marca registrada de Cambiemos, asomó desde los palcos oficialistas.

A las puertas de una huelga, Vidal enfatizó en que “no podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor la para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite. Y menos si tomamos esa fecha como el comienzo de las clases que pone de rehenes a los alumnos”.

Luego defendió la propuesta de aumento del 15% rechazada por los gremios. “El salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo, no lo hizo durante nuestra gestión. Con y sin cláusula gatillo los salarios docentes y los de todos los trabajadores de la Provincia equipararon a la inflación”, señaló.

Y luego garantizó que los ingresos no perderán frente a la evolución del costo de vida. “Frente a aquellos que tienen dudas sobre si la inflación va a ser superior al 15%, les digo que vamos a encontrar mecanismos para cuidar el poder adquisitivo de los docentes como lo hicimos en 2016 y 2017”, dijo.

Los gremios, como se sabe, quieren que rija la cláusula de ajuste automático por inflación como ocurrió el año pasado. Pero la Provincia habla de un mecanismo de revisión del que los maestros desconfían.

“Si de verdad nos importa la educación tenemos que cambiar la lógica de la discusión”, sostuvo. Y añadió: “Tenemos que hacer reformas y las tenemos que hacer ya”.

“LO MAS DURO YA PASO”

En otro tramo de su discurso, Vidal buscó mostrarse optimista en sintonía con el gobierno nacional. “Ya hay resultados, en dos años bajamos la inflación a la mitad, de 40 a 25, y va a seguir bajando. Lo más duro ya pasó”, sostuvo.

La mandataria agradeció a los bonaerenses que ratificaron la confianza al oficialismo en las elecciones el año pasado y señaló que “las mejoras llegaron para quedarse”. Habló además de la pelea contra las mafias y dijo que “en la Provincia de La Salada, del “Pata” Medina y de Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan”.

En un discurso en el que no abundaron los anuncios, Vidal dijo que la Provincia se hará cargo del arreglo de los caminos rurales, un viejo reclamo del campo que en los últimos meses se fue distanciando del gobierno bonaerense.

También mencionó que encarará la urbanización de villas en sintonía con la Nación. “Salimos de la Provincia inviable y demostramos que podemos”, enfatizó.

Por otra parte, anticipó que se cambiarán los requisitos de ascenso para los policías “para que sea el mérito y no la antigüedad lo que haga que un policía crezca”.

Vidal también afirmó que disminuyeron los homicidios y anticipó una reforma judicial “que ponga en el centro al que fue la víctima y no al victimario”.