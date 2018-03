Lo acusan de amenazar con armas desde un balcón

La Policía inició una investigación por las quejas contra un vecino, quien se pondría muy nervioso cuando le ocupan la entrada a su garaje, que linda con un banco

“Papá, hay un hombre apuntando con un arma”. El nene, de seis años, le hablaba desde el asiento de atrás mientras Agustín García esperaba a su mujer, de compras en un comercio, con el auto estacionado -dos ruedas sobre la vereda-. Pensó que tenía ladrones a su izquierda, pero no. Según denunció, un hombre apuntaba al auto con un revólver desde una casa.

La escena se dio a metros de la esquina de 3 y 520, frente a una vivienda ubicada en un primer piso, al lado de una sucursal del Banco Provincia, con cajeros automáticos que atraen usuarios día y noche.

El relato corrió por todo el barrio y en las redes sociales, donde se sumaron otras quejas públicas que derivaron en la apertura de una investigación policial acerca de alguna conducta que merezca la intervención judicial. “No sorprende mucho eso. En la zona conocemos otras situaciones parecidas en las que el hombre ha reaccionado de esa y otras formas más o menos violentas cuando ve un auto estacionado frente a su casa, una bicicleta en esa parte de la vereda o incluso si se extiende la cola del cajero”, contó un vecino que pidió reservar su identidad.

La vivienda en cuestión es habitada por un hombre de 72 años junto a su esposa. Viven allí desde hace décadas y todos los conocen en el barrio. Este diario intentó consultar al hombre señalado por las quejas y denuncias. Un familiar dijo que no respondería: “Está enfermo y no va hablar”, se indicó.

Según relataron a este diario algunos vecinos, a la situación del presunto uso de armas se suman otras reacciones que hablan de una convivencia conflictiva con quienes ocupan la vereda con sus autos, bicicletas o motos. “Hay gente que se quejó, porque le tiraron agua con una manguera, le empiezan a gritar o suben su auto hasta la entrada del garage sin mirar que alguien que puede estar parado en la vereda”.

La geografía urbana muestra en esa esquina la confluencia de factores de concentración: la sucursal del Bapro y varios comercios sobre una avenida por la que circula el tránsito pesado entre la Ruta 2, las zonas industriales y el puerto.

En esa vía, el estacionamiento está prohibido sobre la calzada, pero se admite, a frentistas y clientes de comercios, usar el amplio solar que separa la línea municipal de la calle. Debajo de la vivienda en cuestión, el paso desde la calle hacia un garage con una cortina metálica está entorpecido por una torre con un transformador de la red de energía eléctrica.

“El jueves pasado, a media tarde, salí con mi familia y me detuve para que baje mi esposa a la verdulería. Ahí, hay estacionamiento permitido, de punta, para comerciantes, frentistas y clientes. Entonces, subí dos ruedas. Estábamos esperando cuando mi hijo me dijo que me apuntaban con un arma. Primero pensé que me querían robar. Después veo que era desde el primer piso, un hombre. Entonces, saque el auto, me bajé y llamé a la Policía. Vinieron y me dijeron que no pueden hacer nada, porque el hombre tiene autorización para la tenencia de arma, pero yo creo que contar con eso no habilita a apuntar a alguien”, contó García.

El hombre vive en Gonnet y pasa seguido con su Fiat Siena por la esquina de 3 y 520, camino a Ensenada donde juega al fútbol su hijo. Como otros vecinos, se detiene en algunos de los comercios en el cajero automático. La odisea de la semana pasada no terminó ahí: “Mientras esperaba a la Policía, casi me pisa con un auto la mujer del hombre que me había apuntado”, dijo.

Este diario recogió otros reclamos en el barrio. Por su parte, García los leyó en las redes sociales, en comentarios de otros usuarios, una vez que compartió su historia.

Según una fuente consultada en la comisaría de Tolosa, allí no hay constancia de esa situación u otras que hablen de una confrontación en torno del uso del espacio público en ese enclave.

Más tarde, en la Policía se reconoció ayer la preocupación entre vecinos de la zona. El titular de la Jefatura Distrital Zona Norte, Germán Rodríguez, anunció el inicio de “una investigación de oficio por averiguación de ilícito”.

Con esa instrucción, sobre el final de la tarde de ayer se presentaron en el domicilio de 3 y 520 agentes de la comisaría sexta. Los efectivos tocaron el timbre a media tarde y no encontraron al matrimonio que comparte la casa. En el final de la tarde volvieron con la finalidad de identificar al hombre cuya conducta ahora se investiga.

demorado por un tiro

En otro episodio que activó una investigación, un jubilado de 63 años fue demorado el miércoles por la Policía a instancias de una denuncia de un vecino de 8 y 508, tras advertir que una bala se incrustó en una pared de su casa.

Los efectivos de la comisaría 13ª de Gonnet entrevistaron al jubilado, quien negó haber disparado y ofreció su carabina 22 para revisión. El arma fue incautada y el apuntado en la denuncia fue trasladado a la comisaría, donde se iniciaron actuaciones por “averiguación de ilícito”.

“Creo que el hombre no está bien de salud y la esposa dice que le hacen mal los ruidos”

Graciela, Vecina

“No he visto nada de lo que se dice. Acá tenemos un problema con la ocupación de los garajes”

Silvia,