Los manteros se resistieron a un operativo contra la venta ilegal y otra vez hubo incidentes

Se llevaron detenido a un vendedor que se resistió. En tanto, en Control Ciudadano hubo una protesta de inspectores

| Publicado en Edición Impresa

La batalla comunal contra la venta ambulante ilegal en la Ciudad sumó un nuevo capítulo, ayer a la mañana, cuando agentes de Control Ciudadano con apoyo de la Policía Local realizaron un nuevo procedimiento en las calles céntricas, que terminó con incidentes cuando un mantero se opuso a los controles.

El operativo abarcaba avenida 7 desde 44 hasta 54, el corredor de 8 y adyacencias y el paseo comercial de calle 12. El momento de tensión se vivió cuando un ambulante que montó un puesto ilegal en 8 entre 46 y 47 se negó a entregar la mercadería. “Los agentes visibilizaron un puesto que comercializaba distintas mercaderías de procedencia dudosa, por lo que se procedió al desalojo y a la correspondiente incautación de los objetos en venta”, informó el Municipio. Y agregaron que “el vendedor opuso resistencia y mantuvo un forcejeo con inspectores y efectivos policiales, quienes debieron reducirlo y trasladarlo a la Comisaría Primera.

Desde el área de Control Ciudadano, detallaron que “durante el recuento de mercadería, se incautó un total de 66 anteojos de sol y de lectura, 43 bufandas, 33 gorros, 36 monederos y billeteras, 15 carteras, 3 palos de selfie y 25 sombreros”.

Protesta en 20 y 50

Un grupo de trabajadores municipales realizó ayer una protesta en la sede de Control Urbano - 20 y 50 - para denunciar el despido de 7 empleados que se desempeñaban en el área de estacionamiento medido. Además se comunicó que de diciembre a esta parte se dieron de baja 35 contratos.

“Es gente mensualizada con contratos y su antigüedad es de 8 a 10 años; además hubo un caso de discriminación de un empleado al que nunca le compraron el uniforme porque es obeso, en 3 años nunca recibió ropa”, dijo Esteban Della Pietra, delegado de esa dependencia.

En la protesta se informó que los despidos no se enmarcan en un plan para reducir el plantel municipal porque “se sigue tomando gente, pero afín a las autoridades”. En ese marco se anticipó que un buen número de empleados harían retención de tareas por 48 horas y que eso afectaría el control del estacionamiento medido y los operativos que coordina Convivencia y Control Ciudadano.

Por su parte, el Municipio informó que “un grupo reducido de personas tomó el playón donde se realizan los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducir, impidiendo el normal funcionamiento, pero no interfirieron en el resto de las tareas administrativas de la dependencia”. Se comunicó que esos trabajadores “reclamaron por la reincorporación de un obrero al que no se le renovó el contrato de trabajo por no cumplir con las tareas asignadas como inspector de tránsito”.