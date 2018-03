¿Robin Williams acosador?: Mindy dijo que Mork la manoseaba pero que “tenía esa cosa inocente”

La actriz Pam Dawber relató lo que ocurría detrás de escena de la sitcom pero, lejos de escandalizarse, contó que era todo un juego

Nadie se salva: ahora, Robin Williams, el comediante fallecido en 2014, fue acusado de acoso, aunque quien lo hizo, su coprotagonista en la mítica serie “Mork y Mindy”, a la vez ¡lo defendió!

Las revelaciones del extraño (¿travieso?) comportamiento de Williams en el set de la serie fueron reveladas en una biografía del actor que todavía no vio la luz, pero a la que un medio británico pudo acceder.

En el mismo, la actriz estadounidense Pam Dawber relata que fue acosada por su ex compañero de elenco durante el rodaje de la sitcom emitida por ABC entre 1978 y 1982, aunque para ella no fue nada grave. Al contrario, dijo que “me hizo las cosas más asquerosas y nunca me sentí ofendida”.

En la serie, Dawber interpretaba a Mindy, una mujer humana que se hacía amiga del alienígena Mork, encarnado por Williams: fue uno de los papeles clave en su carrera, donde el actor mostró ese magnetismo de su sonrisa inocentona.

En el libro escrito por el periodista Dave Itzkoff, “Robin: The Definitive Biography of Robin Williams”, Dawber también relata que “fui molestada, me dieron vueltas, me golpearon, me manosearon y me agarraron, pero fue muy divertido”.

¿Cómo? Al parecer, el ángel de Williams y la energía que transmitía generaban un clima juguetón y los excesos eran parte del juego. Aunque, claro, también aquello era solo posible en una industria que tenía absolutamente naturalizado el acoso.

“Él te miraba, muy juguetón, como un cachorro. Y de repente te agarraba un seno y salía corriendo. De alguna manera se podía salir con la suya. Eran los años setenta, después de todo”, explica Dawber, más con ánimo de contar una anécdota graciosa de Williams que de condenarlo post-mortem.

La actriz, de hecho, insistió con que “probablemente le hizo eso a muchas personas, pero era divertido. De alguna manera, él tenía esa magia. Si lo escribes, obvio que suena demoledor. Pero de alguna forma él tenía esa cosita inocente”.