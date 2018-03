Al natural: Christina Aguilera participó de una cautivante sesión de fotos

Para una nueva edición de la revista "Paper", la cantante norteamericana Christina Aguilera realizó una impresionante sesión de fotos donde se mostró al natural, sin ningún tipo de maquillaje en su rostro.

Aguilera, de 37 años, siempre fue propensa a cambiar de look. Pelo corto y largo, rubio y oscuro, cambios radicales de vestimenta. Sin embargo, nunca se había mostrado de esta manera.

No es casual que la sesión de fotos lleve un particular nombre: Transformación. Sin delineador y sin rímel, la cantante impactó con fotos nunca antes vistas.

"Soy una artista, esa es mi naturaleza. Pero estoy en una etapa, incluso en mi música, que me siento liberada de poder despojarme de todo y apreciar quien soy y mi belleza natural", expresó en la entrevista con "Paper".

"Siempre he sido una persona a la que le gusta experimentar, me gusta la teatralidad, me encanta crear una historia y realizar un personaje en un video o arriba del escenario", agregó. Sin embargo, reconoció que es "una mujer a la que le gusta tener la cara cargada de maquillaje".

En la entrevista la cantante dejó en claro que la valentía a animarse a hacer cosas distintas es uno de los motores de su carrera artística: "No tengas miedo de ir contra la corriente y no temas a la crítica que te aparecerá en el camino. Ese consejo puede ser útil para cualquier persona, ya sean artistas o no".

Por último, se refirió a quienes criticaron su imagen, pero les restó importancia: "Siempre habrán trolls o personas que tienen su propia definición e ideales de belleza", concluyó.