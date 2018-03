Denuncian que “colados” en el vuelo a las Islas impidieron que familiares pudieran viajar

La principal acusación recae en un asesor de Cambiemos e investigador de la UNLP, que dijo haber sido invitado por su interés en la temática

| Publicado en Edición Impresa

El lunes pasado, mientras los familiares de noventa soldados sepultados como NNs en el Cementerio de Darwin visitaban finalmente sus tumbas tras su identificación, Alberto Rodríguez, el padre de uno de ellos, miraba la ceremonia por tevé. No es que no haya querido viajar: nadie lo invitó. De hecho, asegura que hasta unas semanas antes del histórico viaje ni siquiera sabía que su hijo José Luis, quien murió peleando junto al Regimiento 7 de La Plata, era uno de los identificados a los que se iba a homenajear.

La historia de Rodríguez, quien llevó su reclamo ante la Justicia Federal de Dolores y al propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, cobró relevancia ayer luego de que un diputado nacional por el FpV y el Centro de Ex Combatientes de La Plata denunciaran la presencia de “colados” en el histórico viaje a Malvinas y acusaran puntualmente entre ellos a un asesor de Cambiemos e investigador de la UNLP.

“Vamos a presentar un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la Nación en relación a las personas que viajaron a Malvinas. Nos consta que entre el contingente viajó alguien llamado Federico Gómez, que no era familiar ni estaba vinculado al proceso de identificación, pero sabemos que no fue el único colado: hubo otras personas vinculadas a organismos públicos que viajaron sin ninguna función concreta ocupando lugares que se suponía que eran para los familiares”, dijo el diputado Guillermo Carmona, el primero en denunciar públicamente la situación.

“Me enojé, me enloquecí porque yo debía estar ahí. Cuando fui a reclamar (a la Secretaría de Derechos Humanos) porque no había sido informado de la identificación de mi hijo me dijeron que lo habían hecho en una reunión familiar de la que nunca me enteré”, explica Alberto Rodríguez, quien en estos últimos años visitó dos veces el Cementerio de Darwin y lloró junto a una tumba sin nombre que resultó no ser la de su hijo José Luis.

EL PADRE QUE SE QUEDó SIN VIAJAR

Como el propio Rodríguez reconoce, el problema se originó porque las muestras de ADN que permitieron la identificación de su hijo fueron aportadas por su madre, con quien él ya no tiene relación. De ahí que no fuera participado de los resultados de los estudios y que los dos lugares para el viaje que le asignaban a cada familia fueran utilizados por los hermanos de José Luis.

Lo que hasta ahí era “una desprolijidad subsanable” se convirtió sin embargo en un “escándalo” cuando “días antes del viaje a Malvinas funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos le dijeron a Rodríguez que no había más lugares disponibles en los vuelos mientras se invitaba a personas vinculadas a Cambiemos que no tenían nada que hacer ahí” señalaron ayer desde el Centro de Ex combatientes de La Plata (CECIM).

“Si logramos identificar a uno de los colados fue porque lo conocemos, pero sabemos que no fue el único. Uno de los tres vuelos destinados a Malvinas estaba prácticamente colmado de asistentes, secretarios y ayudantes de dudosa función. Nos parece lamentable que no se priorizara el hecho de que era un viaje humanitario obligando de esa forma a que muchos hermanos y padres tuvieran que sortear entre ellos los lugares para viajar”, lamentaron ayer en el CECIM.

La persona señalada por la denuncia, Federico Gómez, es un politólogo que trabaja en el Instituto de Relaciones Internaciones de la Facultad de Derecho y asesora al diputado nacional por Cambiemos Alejandro Etchegaray, quien dijo haber sido invitado al viaje por la Comisión que lo organizó (ver aparte).