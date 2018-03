Macri respaldó a Aranguren y dijo que no habrá más alzas “grandes” de tarifas

La polémica generada por las declaraciones del ministro de Energía hizo que el presidente decidiera interrumpir su descanso en la Costa para poner paños fríos. Enojo con el fallo que liberó a Cristóbal López

El jefe de estado dijo que no escuchó a Aranguren y “no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo”/télam

El presidente Mauricio Macri respaldó ayer al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y aseguró que no habrá más aumentos de tarifas “grandes”, cuestionó el canje de pasajes por dinero de algunos diputados y fustigó otra vez los jueces que dejaron libre a Cristóbal López.

Desde Chapadmalal, en donde se encuentra junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia, en un descaso por Semana Santa, Macri habló de varios temas de actualidad entrevistado por Radio 2 de Rosario (Santa Fe) y Cadena 3, de Córdoba.

Macri respaldó al ministro de Energía Aranguren al destacar que “dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas”, el energético.

Además, recordó que, por pedido de la Oficina Anticorrupción, debió vender las acciones que recibió de Shell al retirarse de la empresa, “en el momento del peor precio del petróleo en los últimos diez años, con lo cual perdió la mitad de su valor”.

El jueves, Aranguren había dicho que mantiene dinero suyo depositado en el exterior y que lo repatriará “a medida que se recupere la confianza” en el país.

“Yo no lo escuché, no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo, pero lo que sí puede decir es lo que hizo Aranguren, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que era un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones”, aseveró Macri al respecto.

En este marco, el mandatario valoró las “nuevas varas” impuestas por la gestión de Cambiemos para lograr “una Argentina más ética y con más transparencia”, porque -indicó- “la corrupción nos ha llevado por el peor camino, generando solamente pobreza y más pobreza”.

En diálogo con Radio 2, de Rosario, Macri dijo que el país venía de una gestión en la que “funcionarios que llegaron secos se fueron ricos”, lo que ahora está siendo investigado por la Justicia.

“NO HABRÁ MÁS AJUSTES DE TARIFAS GRANDE”

Según Macri, “por suerte” no habrá más “ajustes de tarifas grande”, luego del anunciado el miércoles por Aranguren, y aclaró que “muchos se enojan” por los aumentos y “tienen razón”, pero “si hubiese habido una manera de evitarlos hubiese sido el primero en frenarlos”.

“Gradualmente hemos hecho aumentos escalonados para pagar lo mismo que sale la energía en Uruguay o Chile, y todavía no llegamos, estamos por debajo de lo que ellos pagan”, continuó el Presidente.

El jefe del Estado reconoció también que “la inflación estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote”, pero confió en que, “en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando” hasta “lograr una inflación mucho menor en 2019”.

Asimismo, afirmó que “no habrá cambios” en su equipo económico después del Mundial, y se refirió brevemente al partido en el que Argentina cayó por 6 a 1 ante España, del cual sostuvo que “no hay que hacer tanto alarmismo por un amistoso perdido: faltaba el hombre fundamental del equipo, así que evaluar a Argentina sin (Lionel) Messi no tiene sentido”.

Consultado sobre la reelección, el presidente reiteró que “falta mucho”, aunque “si los argentinos sienten que el proceso es el correcto y creen que debo continuar ayudando lo voy a hacer, pero mi prioridad no es el poder sino construir la Argentina que soñamos, reducir la pobreza y que la clase media pueda proyectar su vida”.

Macri también se refirió al canje de pasajes por dinero que realizan algunos diputados y consideró que “no es algo que esté bien”, y planteó que si los legisladores entienden que “no es suficiente” lo que perciben como dietas, deben “blanquear” la necesidad de una mejora en sus sueldos.

EL CAMBIO DE CARÁTULA DE CRISTÓBAL LÓPEZ “NOS ENLOQUECIÓ”

Asimismo, consultado por el fallo que dejó libres a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, consideró que “lo peor es el cambio de carátula” dispuesta por la Sala I de la Cámara Federal porteña junto con las excarcelaciones, y aseveró: “Eso nos enloqueció”·

El mandatario consideró que la suma de 8.000 millones de pesos retenida por Oil Combustibles, perteneciente al Grupo Indalo, recaudada por la firma en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de combustibles, “no es evasión”, sino que “esta gente se quedó con impuestos que no les correspondía para comprar cosas, y que administraron mal”.

El presidente entendió que ambos camaristas (Jorge Ballestero y Eduardo Farah) “se animaron a hacer lo que hicieron pensando en que no iba a haber reacciones”, algo que no ocurrió y que el primer mandatario celebró como señal de que -dijo- “nos indigna cuando alguien viene a decirnos que quien se quedó con lo nuestro no cometió un delito”.

Además Macri sostuvo que el Banco Central “tiene la responsabilidad de combatir la inflación y lo está haciendo bien”, y aseguró que “no” le preocupa “nada” la intervención de la entidad, mediante la venta de dólares, para frenar la suba de la divisa, durante una entrevista que concedió a la radio cordobesa Cadena 3.