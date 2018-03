Romeo Santos, en el ojo de la tormenta por 'Perjurio': "No quise hacer un tema sobre violación"

El nuevo disco que lanzó el cantante norteamericano Romeo Santos llegó cargado de polémica por la canción "Perjurio", donde por el contenido de la lera recibió fuertes críticas que tildaron al single de "apología a la violación".

“Violé tu piel y tu nobleza, lo más puro, por una noche de placer, es un perjurio”, reza la primera parte de la canción, lo que despertó fuertes críticas y obligó al cantante a realizar un descargo.

Sin embargo, el hombre nacido en el Bronx redobló la apuesta: "Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra ofendiera a alguien. Mas, esta será la primera y la última vez que daré una explicación sobre una de mis canciones. Yo lo hago en esta ocasión por el respeto que tengo a mi público, y no quisiera que algunos se infecten de la negatividad de otros", señaló el artista.

"Dije que la chica tenía 17 años para que el concepto de doncella inocente tuviese más credibilidad, e incluí que era virgen porque entiendo que la virginidad es lo más valioso que puede tener una mujer", expresó, lo que le sumó críticas por machismo.

La letra prosigue diciendo: “Ya, ya no te vuelvo a llamar. Esta es la cruda verdad. Tenga entusiasta llevarte a la cama saltando tu virginidad”, y los comentarios en las redes sociales lo destrozaron. “Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, te quité lo más valioso, Dios me quiera perdonar”, dice otra parte. “Sé que me vas a odiar, juro no fue personal, deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, antojo sexual”, concluye una de las estrofas.

No es la primera vez que la polémica envuelve al cantante. Hace poco, Romeo Santos hizo que una fanática le tocara sus partes íntimas durante el desarrollo de un Show, y debió modificar el contenido del videoclip de "Sobredosis" por contener escenas de sexo demasiado fuertes.