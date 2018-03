Picante: “El actor, en una escena sexual, tiene derecho a meter la lengua”

| Publicado en Edición Impresa

Gerardo Romano se sumó a “Dulce amor” después de que Calu Rivero renunciara, tras su mala experiencia con Juan Darthés. Y Romano, amante de las polémicas, no dudó en opinar de la situación por la que atraviesan los actores, con ella denunciándolo en público -porque el legal expiró- de acoso, y con él acusándola en la Justicia por calumnias e injurias.

“O Juan Darthés es un asesino serial que mata a la gente y vampiriza y te clava los colmillos y te coge por todos los agujeros que tenés, o es el tipo que yo conozco… familiero, buen tipo, tranquilo”, tiró Romano, sin filtro, consultado por este tema, dejando en claro de qué lado está en esta disputa.

Y fue por más: “Creo que nunca se habrá fumado un porro, no sé si nunca se fumó un tabaco. No sé si habrá tomado un whisky. No lo veo putañero, y toda esta mano del alcohol y la falopa vienen con patinadas que uno puede mandarse porque se sueltan los frenos inhibitorios”.

Romano, en “Intratables”, continuó con su defensa al actor, aunque aclaró: “Para mí Juan Darthés es un chico que vive en Nordelta en una casa muy linda con su familia, conserva su relación de pareja y trata a sus chiquitos con mucho amor… Ahora, si tiene un problema hormonal, glandular, y se le para y te coge cuando te das vuelta, yo no sé”.

Por otro lado, se refirió a las otras denuncias de acoso que recibió de parte de otras actrices, y al supuesto abuso de lenguas y besos que habrían incomodado a Calu.

“Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa. Decir que hicimos una telenovela hace 12 años ‘y me metiste la lengua hasta no sé donde’, que sé yo… por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua”, tiró el polémico actor que, por estos días, debe hacerle frente a una denuncia de paternidad, de una mujer que fue a la tele a decir que es su hija.