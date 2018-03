El ranking de los más ricos, con caras nuevas y récord de millones

Lo lidera Jeff Bezos, de Amazon, que desplazó a Bill Gates con una fortuna de 112.000 millones de dólares, la más alta registrada por la revista

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aparece por primera vez como la persona más rica del mundo según la lista anual que divulga la revista Forbes. Bezos tiene una fortuna de 112.000 millones de dólares, la más alta jamás registrada por la revista, y sumó 39.200 millones en el 2017, un aumento inédito en la historia del ránking de Forbes, que lo distingue en su artículo como la única persona que se clasificó con una fortuna de 12 cifras.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, que encabezó la lista de los más ricos 18 veces en los últimos 24 años, quedó segundo con un patrimonio de 90.000 millones, 4.000 más que el año anterior.

Forbes señala que la distancia en dólares que separa a Bezos y Gates, enfocado desde hace años en las labores filantrópicas, es “la más amplia entre los dos primeros puestos registrada desde 2001”.

A los dos magnates les sigue otro estadounidense, el financiero Warren Buffet, con 84.000 millones; y en cuarto lugar está el francés Bernard Arnault, dueño de LVMH, que incluye firmas como Louis Vuitton, y ascendió siete puestos, con 72.000 millones.

La lista de los cinco más ricos se completa con los 71.000 millones de Mark Zuckerberg, creador de Facebook. El español Amancio Ortega, fundador de Inditex, que perdió 1.300 millones, quedó sexto, con 70.000 millones.

En la lista, que incluye a 2.208 personas de todo el mundo con un mínimo de 1.000 millones en su haber, hay 259 nombres nuevos y otros 121 que quedaron fuera debido a las pérdidas o a los sucesos políticos, entre ellos diez poderosos árabes como el príncipe de Arabia Saudí Alwaleed Bin Talal Alsaud.

Otra tendencia que se nota es la ampliación de la brecha entre los más ricos y los simplemente ricos: las 20 personas más ricas del planeta tienen hoy una fortuna de 1,2 billones de dólares, lo que equivale casi a la producción económica de un país como México en un año. Esos niveles de concentración de la riqueza sólo son comparables a los existentes a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, según postula el francés Thomas Piketty en su libro “El Capital en el Siglo XXI”.

trump y bitcoins

El presidente estadounidense, Donald Trump, con una fortuna de 3.100 millones, cayó del puesto 544 que ostentaba en 2017 hasta el 766, con un descenso de 400 millones en su fortuna en tan solo un año.

Forbes cuenta también entre sus nuevos ricos a los primeros “mil millonarios” de las criptomonedas, Chris Larsen y Changpeng Zhao, fundadores de Ripple y Binance, dos plataformas de intercambio de divisas virtuales.

En total, aparecen 256 mujeres, más que las 227 del año pasado. 13 de ellas comparten fortunas con sus maridos, hermanos o hijos, pero también hay 72 mujeres millonarias “hechas a sí mismas”, 16 más que en 2017.

Argentinos

En el ranking mundial de los multimillonarios aparecen nueve argentinos.

Alejandro Bulgheroni (73) es el primero de ellos, en el puesto 179, con US$ 3.100 millones. lo sigueEduardo Eurnekian (85) en el puesto 887 con US$ 2.700 millones.

Gregorio Pérez Companc (83) y Alberto Roemmers (91) igualan en el puesto 1339, con US$ 1.800 millones cada uno.

Marcos Galperín (46), fundador de Mercado Libre, es el que aparece quinto en la lista de argentinos con US$ 1.600 millones.

El sexto lugar del ranking nacional y en el puesto 1.756 a nivel mundial figura Jorge Brito (65), uno de los dueños del Banco Macro, con US$ 1.300 millones. Sigue Eduardo Costantini (71), empresario inmobiliario, con US$ 1.200 millones. Y al final de la lista de millonarios argentinos, con US$ 1.100 millones cada uno, aparecen Ezequiel Carballo (65), otro de los dueños del Macro, y Julio Patricio Supervielle (61), presidente y CEO del Grupo Supervielle.