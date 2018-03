Los mensajes de Neymar a sus compañeros después de la eliminación

Una vez concretada la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la Champions League, Neymar le mandó un mensaje a sus compañeros.

El astro brasileño, que no jugo por una lesión en su rodilla de la cual se recupera en su país, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Estoy triste por la derrota, mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañeros! Lo que me enorgullece es ver el esfuerzo de todos... Felicitaciones".

Neymar, una de las máximas figuras del equipo francés fue operado en su pie derecho y antes del encuentro ya había enviado mensaje de aliento a sus compañeros.

Desde su mansión en el municipio de Mangaratiba, el jugador había escrito momentos antes del encuentro: "Vamos París".