De Gonnet a Villa Elisa: habilitaron la onda verde en Camino Centenario
De Gonnet a Villa Elisa: habilitaron la onda verde en Camino Centenario
Los senadores volverán a tener un aumento y cobrarán más de $10 millones
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Conmebol desmintió el comunicado con duras sanciones para Independiente y Universidad de Chile
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
EE UU aplicará un arancel del 15% a los autos y a los productos farmacéuticos europeos
¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años
Crisis en la UCR: ahora se partió el bloque de senadores bonaerense
Una pena: murió el juez estadounidense Frank Caprio, famoso por su compasión y su "reality show"
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la última paritaria de los trabajadores del Congreso, las dietas de estos legisladores superarán los $10,2 millones brutos desde noviembre
Escuchar esta nota
En medio de una sesión compleja para el Gobierno, el Senado aprobó la paritaria de los trabajadores del Congreso. Como consecuencia, las dietas de los legisladores nacionales volverán a actualizarse y superarán los $10,2 millones brutos a partir de noviembre, según las estimaciones oficiales.
El mecanismo que regula los haberes de los senadores se estableció en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron un sistema que ata sus ingresos a los módulos salariales de los empleados legislativos. A esa base se suman adicionales por representación y desarraigo.
Desde abril de 2024, cada dieta se compone de 2.500 módulos más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que equivale a 4.000 módulos en total.
Con la última paritaria, el valor de cada módulo se fijó en $2.554, lo que eleva la dieta a más de $10,2 millones brutos mensuales. Los descuentos por Ganancias y aportes previsionales reducirán el monto en mano, pero aun así se mantendrá en niveles récord.
Sólo cuatro senadores no perciben el adicional por desarraigo. En tanto, Alicia Kirchner es la única legisladora que decidió mantener su jubilación en lugar de cobrar dieta.
Durante 2024, los incrementos salariales de los legisladores fueron motivo de fuertes polémicas. En el segundo semestre del año pasado, los senadores habían congelado sus haberes hasta diciembre, y luego la vicepresidenta Victoria Villarruel extendió la medida hasta marzo de 2025.
LE PUEDE INTERESAR
Senado: debaten el financiamiento de universidades y hospitales pediátricos
Sin embargo, en junio último, tras un nuevo acuerdo paritario, los sueldos superaron los $9,5 millones, lo que generó rechazo en distintos bloques. Ante las críticas, Villarruel firmó una resolución que habilitó a cada senador a decidir si aceptaba o no la actualización.
Con el nuevo aumento, las posturas dentro del Senado volvieron a dividirse. Algunos legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR anticiparon que no acompañarán la suba. En cambio, la mayoría del kirchnerismo no renunció a la dieta, con excepción del riojano Fernando Rejal y de Alicia Kirchner.
La situación refleja un escenario de fuerte controversia: mientras el salario promedio de los trabajadores se ubica muy por debajo de los valores de las dietas, los senadores nacionales superarán la barrera de los 10 millones de pesos mensuales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí