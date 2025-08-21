Los senadores volverán a tener un aumento y cobrarán más de $10 millones

En medio de una sesión compleja para el Gobierno, el Senado aprobó la paritaria de los trabajadores del Congreso. Como consecuencia, las dietas de los legisladores nacionales volverán a actualizarse y superarán los $10,2 millones brutos a partir de noviembre, según las estimaciones oficiales.

El mecanismo que regula los haberes de los senadores se estableció en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron un sistema que ata sus ingresos a los módulos salariales de los empleados legislativos. A esa base se suman adicionales por representación y desarraigo.

Cómo se llega a la cifra

Desde abril de 2024, cada dieta se compone de 2.500 módulos más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que equivale a 4.000 módulos en total.

Con la última paritaria, el valor de cada módulo se fijó en $2.554, lo que eleva la dieta a más de $10,2 millones brutos mensuales. Los descuentos por Ganancias y aportes previsionales reducirán el monto en mano, pero aun así se mantendrá en niveles récord.

Sólo cuatro senadores no perciben el adicional por desarraigo. En tanto, Alicia Kirchner es la única legisladora que decidió mantener su jubilación en lugar de cobrar dieta.

Antecedentes y congelamientos

Durante 2024, los incrementos salariales de los legisladores fueron motivo de fuertes polémicas. En el segundo semestre del año pasado, los senadores habían congelado sus haberes hasta diciembre, y luego la vicepresidenta Victoria Villarruel extendió la medida hasta marzo de 2025.

Sin embargo, en junio último, tras un nuevo acuerdo paritario, los sueldos superaron los $9,5 millones, lo que generó rechazo en distintos bloques. Ante las críticas, Villarruel firmó una resolución que habilitó a cada senador a decidir si aceptaba o no la actualización.

Reacciones divididas

Con el nuevo aumento, las posturas dentro del Senado volvieron a dividirse. Algunos legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR anticiparon que no acompañarán la suba. En cambio, la mayoría del kirchnerismo no renunció a la dieta, con excepción del riojano Fernando Rejal y de Alicia Kirchner.

La situación refleja un escenario de fuerte controversia: mientras el salario promedio de los trabajadores se ubica muy por debajo de los valores de las dietas, los senadores nacionales superarán la barrera de los 10 millones de pesos mensuales.