Tras la eliminación, el PSG es un hervidero: picantes declaraciones de una de sus figuras

Julian Draxler, uno de los jugadores referentes del PSG apuntó contra la política de fichajes de la dirigencia que conduce Nasser Al-Khelaifi debido al gran gasto que se realizó comparado a los escasos resultados deportivos que dio.

El conjunto francés quedó eliminado ayer en octavos de final tras caer con Real Madrid y el jugador explotó haciendo una picante declaració.

"Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar, y al final ni pasamos de ronda".

"El Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar solo con eso. Debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados", agregó.