Confirmaron la preventiva para el papá del menor que murió al caer por la ventana de un 7º piso

Lo dictaminó ayer la jueza de garantías Marcela Garmendia, al convalidar el requerimiento formulado por el fiscal Marcelo Romero

Diego Villanueva (38), el papá del menor con Síndrome de Down que murió al caer del séptimo piso en un edificio de la calle 55 entre 9 y 10, en el mes de octubre pasado, tiene prisión preventiva. Así lo confirmó ayer la jueza de garantías Marcela Garmendia, que impartió el mismo dictamen para la pareja del hombre, Rosa Martignoni (32), aunque con una imputación diferente: en el caso del papá de la víctima el delito endilgado es homicidio agravado por el vínculo, que tiene como pena en expectativa la prisión perpetua, y en el de la mujer, homicidio simple, con un parámetro de condena entre 8 y 25 años de cárcel.

De esta forma, salvo que en la instancia revisora de la Cámara Penal se aparten de este criterio, a ambos imputados les espera una situación de detención hasta el juicio oral y público.

También que los trasladen a una unidad del Servicio Penitenciario bonaerense, ya que por ejemplo, en el caso de Martignoni, se encontraba alojada en una oficina de la DDI local y fue desde allí que señaló a un jefe policial por mantener relaciones sexuales con otra detenida.

Como se sabe, primero el hombre y, después su pareja, aceptaron declarar en la indagatoria ante el fiscal Marcelo Romero, pero negaron todos los cargos.

Ambos sembraron la hipótesis del accidente y que nada pudieron hacer por evitarlo.

Sin embargo, al menos hasta este momento, no lograron mejorar su delicado presente judicial.

Sus abogados defensores, Darío Saldaño y Juan José Barragán, presentaron un peritaje de parte, que se contrapone al trabajo efectuado por el cuerpo de peritos oficiales de la División Casos Especiales que, tras una reconstrucción con un muñeco del mismo peso y talla que el menor fallecido, avaló la hipótesis del empujón.

Precisamente, el informe técnico de la defensa criticó que “no se especificó un fundamento científico por el armado del maniquí en cuanto a todos los pesos de la parte del cuerpo. Por ejemplo, en el maniquí utilizado faltan los pies y las manos”.

Además dijo que “la víctima tenía Síndrome de Down y no se tuvo en cuenta esta patología, como las tablas que tiene la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, que cita el peso, la altura y la circunferencia craneal”.

El perito de parte señaló que “la aplicación del nylon stretch produjo que el maniquí tenga una forma rígida, sin articulación y resta movilidad y semejanza a un modelo vivo. Lanzar el maniquí con estas características y una madera es exactamente lo mismo”.

Impugnó también que “siempre se tomaron medidas desde el marco de la ventana y nunca en la posición de escalamiento o del lugar donde se paró la víctima”.

El profesional indicó que “analiza la hipótesis de una caída accidental sin ningún obstáculo”, ya que, a su entender, las mediciones oficiales “fueron erróneas”.

De todas formas, al menos hasta el momento, esta presentación, como el pedido de nulidad de la reconstrucción, no encontraron favorable acogida; todo lo contrario.

Habrá que ver entonces qué sucede en la segunda instancia, a la que sí o sí recurrirá la defensa, ya que oportunamente los camaristas avalaron la detención de los imputados, atento la requisitoria vertida por el fiscal Romero y la gravedad del hecho investigado.