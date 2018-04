Aniversario de la paz en Irlanda del Norte

| Publicado en Edición Impresa

Los principales arquitectos del proceso de paz norirlandés celebraron ayer en Belfast el 20 aniversario del acuerdo del Viernes Santo, con un llamado a superar los obstáculos que presenta para el proceso de paz la ausencia de un Gobierno autónomo y el “brexit”, como se conoce a la salida británica de la Unión Europea. En la foto, el ex premier irlandés Bertie Ahern (izq.), el ex premier británico Tony Blair (2º izq.), Bill Clinton y el ex enviado especial norteamericano George Mitchell, durante el encuentro de ayer en la Queen’s University, en Belfast. (EFE)