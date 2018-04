Ordenan la detención del ex gobernador jujeño Eduardo Fellner

Es en el marco de la denominada Megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales

El juez Control Nº4, Isidoro Cruz, ordenó anoche la detención del ex mandatario jujeño Eduardo Fellner, y otros ex funcionarios provinciales en el marco de la denominada Megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.

En esta causa se investiga el desvío de unos $1.200 millones para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido construidas lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.

Isidoro Cruz también pidió la detención de Luis Consentini, exministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.

A los que suman el exintegrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP), José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.

La detención del ex gobernador Fellner, se llevaría a cabo en las próximas horas y se estima que será trasladado junto a los demás imputados al Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio Gorriti.

Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy resolvió días atrás la competencia del juez Cruz para llevar adelante la investigación en la justicia ordinaria, luego de analizar sendas solicitudes por parte de abogados defensores que aducían que la causa debía ser investigada en el fuero federal.

En la denominada Megacausa también están imputados por administración fraudulenta la actual de intendenta de Calilegua, Elsa Flores, y los ex jefes comunales de la ciudades de Libertador San Martín y San Pedro, Jorge Ale y Julio Carlos Moisés ex jefe comunal de San Pedro.

Fellner fue imputado en un principio por el “presunto abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”.

En la Megacausa están investigados además ex cooperativistas relacionados con la dirigente social encarcelada, Milagro Sala, y múltiples funcionarios.