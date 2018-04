“No he cometido ningún delito, soy inocente”

| Publicado en Edición Impresa

El detenido ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se declaró ayer “absolutamente inocente” en relación a los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta que se le imputan en la denominada Megacausa y consideró “infamantes” las acusaciones en su contra.

Así lo manifestó a través de un descargo por escrito que presentó al ser llamado ayer a indagatoria por el juez jujeño Isidoro Cruz, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, en la que también está involucrada la dirigente social Milagro Sala.

A la par de pedir el cese de la detención y su sobreseimiento en la causa, aseguró que la imputación es “imprecisa, contradictoria, incompleta y arbitraria”, y que las acusaciones formuladas son “infundiosas”, no cuentan “con sustentos probatorios que permitan la continuidad de la investigación, que lleva casi dos años sin encontrar sentido” y que “se imputan conductas de imposible comisión”.

“No he cometido ningún delito, no forme parte de ninguna asociación ilícita y no tengo vinculación ni responsabilidad penal por ninguno de los puntos de la infamante acusación que la fiscalía ha formulado”, señala en el escrito de nueve páginas.

A lo largo de cuatro puntos, Fellner da detalles y se desliga de las presuntas responsabilidades por la que se lo acusa, derivadas de la operatoria la Unidad Ejecutora Provincial, que tenia el fin de administrar los recursos del tesoro nacional para planes de viviendas ejecutados por cooperativas, la cual fue creada por un decreto que sancionó durante su gestión, en 2007.

Aseguró al respecto que era a “la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación a la que le correspondía la realización de auditorías y monitoreo de las operatorias”.

En tanto, menciona que se le atribuye “una defraudación y la membresía de una asociación ilícita por el hecho de que la Legislatura provincial sancionó una ley orgánica del Poder Ejecutivo que creaba el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, lo cual cataloga como “ridículo”. “Soy absolutamente inocente de todo lo que se me atribuye”, señaló.